繼《蒙羅麗莎》遭潑南瓜湯後　社運分子向莫奈名畫下手｜有片

繼有兩名社運分子1月28日向巴黎羅浮宮的名畫《蒙羅麗莎》淋潑南瓜湯後，知名畫家莫奈（Claude Monet）1872年畫作《春天》（Le Printemps，暫譯）也成為目標。



位於法國里昂的美術博物館（Musee des Beaux-Arts）表示，有人於2月10日下午3時30分左右向館內的莫奈名畫潑湯。與《蒙羅麗莎》一樣，畫作有防彈玻璃保護，未有受損。

博物館表示會展開仔細檢查，也會提出投訴。館方指事件中有兩人被捕。

法國組織「食物反擊」（Riposte Alimentaire）承認責任，並發布潑湯一事的現場圖片與影像。20歲成員伊洛納（Ilona）在片內指「我們必須立即採取行動，以免為時已晚」，此組織向來倡導為所有人提供可持續的健康食品。

「食物反擊」1月28日也曾向《蒙羅麗莎》下手，兩名女子在羅浮宮內把南瓜湯汁潑向畫像，之後站在畫像兩邊高呼口號。工作人員疏散在場人士，經清理現場後，約一小時後重開。

事件正值法國示威浪潮，農民抗議改善稅收和法規，「食物反擊」批評目前糧食模式未有尊重基本食物權利，要求政府向公民發放每月150歐元的糧食卡。事後法國文化部長達狄批評示威者的行為，指沒有任何合理的理由去攻擊《蒙羅麗莎》畫像。

近年多個社會組織透過「破壞」名畫的手法，以表達組織的訴求，冀引起社會關注，但抗議手法也飽受爭議。