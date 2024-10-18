霹靂舞者頭轉19年頭頂長大腫塊　丹麥B-boy案例登醫學期刊

霹靂舞（Breakdance）在2024年巴黎奧運會上作為正式比賽項目而被公眾所認識，但原來此一運動卻伴隨了身體健康的風險，包含腕管綜合症（CTS）和其他神經問題。丹麥的研究人員近期發布了一份案例報告，揭示了霹靂舞者因長期苦練頭轉（headspin）而造成頭皮過度損傷的「頭轉洞」（headspin hole），除了不美觀以外，患者一般會從脫髮開始，甚至可能會發展成頭頂上出現明顯的腫塊。



據Live Science報導，上述的醫療個案發表在《BMJ病例報告》（BMJ Case Reports）期刊，該研究指出，丹麥一名30多歲的霹靂舞者，由於長達19年苦練頭轉，頭頂竟因此出現明顯且疼痛的腫塊，「儘管頭轉洞在霹靂舞界廣為人知，但醫學文獻中卻很少對此進行記錄。根據醫學界的結果，透過手術治療頭部的這些腫塊似乎是一種成功的干預措施。」

該名舞者表示，每星期會花5天練習頭轉，每次持續2至7分鐘。雖然他早就發現自己頭上有腫塊，但過去5年內，這個腫塊變得越來越大，並且只要摸到就會痛，所以才前往就醫。

專家指，頭轉洞一般只會影響外觀，不太會影響舞者練習頭轉的能力。不過經過檢查，醫生發現男子的腫塊上方皮膚和下方骨骼明顯較周邊的組織厚，才決定透過手術將軟組織切除，削減舞者頭皮的厚度，盡量讓腫塊位置厚度與頭皮周圍組織厚度一致。

儘管頭轉洞在霹靂舞界廣為人知，但醫學文獻中卻很少對此進行記錄。(Getty)

頭轉洞亦稱為「霹靂舞過度使用症候群」（breakdancer overuse syndrome），對一般人來說相當罕見，但在舞者身上卻屬常見。德國一項針對100名霹靂舞者的研究就發現，31%的舞者有脫髮問題，24%的人頭部出現無痛腫塊，還有37%的人頭皮發炎。