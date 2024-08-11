巴黎奧運直擊｜中國B-Boy霹靂舞融合傳統武術　小組出局仍無遺憾

霹靂舞今屆首登奧運舞台，男子組比賽中，發源地美國、街舞強國日本的選手都廣受關注，但其實中國也有代表參賽，年僅19歲的B-Boy Lithe-ing（亓祥宇）把中國武術融入舞蹈，即使出局後痛哭，仍想向世界展示一點什麼。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



中國舞者B-Boy Lithe-ing。（Getty Images）

把中國武術融入霹靂舞，是B-Boy Lithe-ing（亓祥宇）的特色，「Lithe」解作輕盈，「ing」則是現在進行式，他希望自己動作能如羽毛一樣緩緩飄落。

亓祥宇過往曾把醉拳、太極元素展現在舞台上，今屆奧運，他以高難度空翻配合節拍，甚至用頭落地支撐身體，分組賽首場擊敗日本B-Boy Hiro10（大能寬飛），在動作多樣性、原創性與音樂性上都佔優。紮實的基本功，是因為5歲起每早5點便起床隨父親習武，他曾說過：「武術與霹靂舞的支撐、翻滾技巧相似，但霹靂舞更自由，把動作融入霹靂舞是我設計的，它是中國文化，所以一定要展現出來。」

第二場不敵去年世界冠軍美國的B-Boy Victor，最後一戰更遇上杭州亞運金牌得主、日本強手B-Boy Shigekix（半井重幸），首輪雖然大敗0：9（即九位裁判全判對方獲勝），但第二輪意外贏9：0，終跟對方打成平手，「有點驚喜，我沒有放棄，繼續把自己做好套路，結果他第二輪失誤。」

連B-Boy Victor也說，自己不從看輕這位19歲小伙子，「我很擔心跟他對戰，因為他很快、年輕、有活動，我為準備抗衡他的爆炸性動作，在腦海中演練了很多次。」然而在每組只得兩個出線名額下，亓祥宇仍遺憾出局。

亓祥宇連世界冠軍都不敢輕視他。（01體育記者袁志浩攝）

走進採訪區的他本情緒穩定，只是仍有點氣喘，但說開了卻流起淚來。原來這位背負着中國霹靂舞希望的男生，奧運前在心裏默默訂下目標——金牌，誰料抽籤後小組內全是世界名將，「知道拿金牌挺難的，仍希望追趕一下，分組（結果）出來挺絕望，也想繼續目標，但真的很難完成，已經每分每秒都盡力去做、反覆思考，算是沒有遺憾。」

亓祥宇無奈在小組賽止步。（01體育記者袁志浩攝）

他是個每場比賽後，都要立即看影片檢討的人，有時一個角度不夠，還要找更多畫面，只為更好地看清楚自己在場上的每一個動作細節。即使是去年在Outbreak街舞大賽中拿下個人、甚至中國霹靂舞男隊在世界賽中首個冠軍，他也是同出一轍，甚至檢討得更詳細。

「我的套路結構差一點，動作編排之間空隙太大，連接得很平常，一看就明白；但美國的運動員（B-Boy Victor）（動作間）處理得很快，也有思維、意義在，觀眾看了就像一幅畫，很有藝術感。」

亓祥宇指自己可以在套路上再有改進。（01體育記者袁志浩攝）

霹靂舞是嘻哈文化的一種，最初是人們運用肢體結合音樂，跳出對社會的不滿與無奈，憑創造性與自我表達，孕育出自由又無拘束的舞步，所以其實霹靂舞者不單是運動員，同時也是藝術家。

「亓」這個姓氏形態上像一位在做支撐動作的霹靂舞者，亓祥宇這方面的造詣縱然還未夠，他仍有自己想展示的東西。「想告訴全世界中國霹靂舞男子隊也不弱，大家都很努力追趕時代的步伐，我們未來一定會登上最高點。」