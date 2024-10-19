Liam Payne墮樓死亡　警方稱疑食迷幻藥　英媒：數週前曾進復康院

英國前男子組合One Direction成員Liam Payne於10月16日突然在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一間酒店3樓露台墮樓身亡，終年31歲。美媒10月18日引述阿根廷警方指，Liam Payne生前或曾吸食強烈迷幻藥導致他產生幻覺，不排除他在該狀態下墮樓。英媒指，他在數週前曾到一家復康院設施，試圖讓自己生活回到正軌。



美媒TMZ於18日報道，警方經調查後推測，Liam Payne當日墮樓前曾吸食一種叫「水晶」（Cristal）的強烈迷幻藥。這種物質會導致使用者的情緒變得不穩，常常使他們變得具有攻擊性。

前One Direction成員Liam Payne於2016年11月在倫敦出席宣傳活動（Reuters）

Liam Payne的父親Geoff Payne於2024年10月18日在阿根廷酒店的門外，向在場悼念Liam Payne的民眾揮手致意（Reuters）

當地警方17日公開多張照片，顯示Liam Payne墮樓前房間內凌亂不堪，部份物品被破壞，房內更出現白色粉末。警方表示：「服食藥物可能是他的房間如此混亂的原因，這也可以說明他死亡時的精神狀態。」

警方強調，儘管Liam Payne當時的行為與「水晶」使用者的行為一致，但他們仍然不確定房間中是否存在這種藥物。目前警方仍在等待房間內藥物的檢測結果。

根據阿根廷警方10月17日公開的調查片段，Liam Payne的房間凌亂不堪，地面有大量雜物，當地傳媒指，當局在房內發現白色粉末。（布宜諾斯艾利斯警方圖片）

Liam Payne死亡案：阿根廷警方10月17日公開酒店房間照片，見到電視機被破壞。（布宜諾斯艾利斯警方圖片）

英國《太陽報》18日報道，Liam Payne在7月底曾到一家復康院（rehab），希望克服他的酗酒與藥物問題，他參加「28天成癮治療計劃」（28-day Addiction Therapy Programme），但最終在2天後就離開。

報道指，他向身邊人士稱希望為了自己、7歲兒子與家人而去戰勝成癮問題，消息人士指，「他真的想讓自己生活走上正軌…… 他勇敢地尋求幫助，但未能堅持到底。」

前One Direction成員Liam Payne 10月16日墮樓身亡後，大批支持者17日繼續在布宜諾斯艾利斯的酒店外聚集悼念。（Reuters）

Liam Payne死亡案：2024年10月17日，大批粉絲在墨西哥城集會，悼念Liam Payne（Reuters）