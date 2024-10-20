查理斯三世悉尼參加崇拜　首日行程與民眾交談盡顯親民一面

英王查理斯三世和王后卡米拉繼續澳洲六天的訪問行程，二人在當地周五晚抵達悉尼，翌日留在艦隊司令府休息。二人到訪新南威爾士州議會，又在教堂跟民眾交談，盡顯親民一面。



查理斯和王后卡米拉當地時間周日（20日）在悉尼一間教堂參加崇拜，是此行在當地的首個公開活動。兩人離開教堂時，門外有數百名民眾等候，一睹二人風采，他們亦不忘與民眾握手，之後上車離開。附近就有示威不歡迎查理斯的到訪。

查理斯其後轉到新南威爾士州議會，出席上議院成立200周年的慶祝午宴。他在致詞時提到50年前慶祝上議院成立150周年，很高興相隔半個世紀，重返這兒再參加慶祝活動。查理斯三世又向上議院贈送一個沙漏，他笑言這份禮物可讓議員計時，令他們更易掌握時間去發言，引來全場一陣笑聲。

查理斯三世又向上議院贈送一個沙漏，他笑言這份禮物可讓議員計時，令他們更易掌握時間去發言，引來全場一陣笑聲。（Reuters）

查理斯三世周一將轉到坎培拉，周三到太平洋國家薩摩亞出席年度英聯邦政府首腦會議。

查理斯此行再次引發外界對澳洲廢除君主立憲制的討論，他強調民主制度要不斷發展才不會偏離原意，「正如我五十年前所說，如果以智慧和真誠為基礎，我相信民主制度會有非凡創造力、適應力和穩定性。」