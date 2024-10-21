中東局勢｜聯黎部隊批評以色列軍派推土機拆毀瞭望塔

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）10月20日指責以色列軍隊蓄意拆除聯黎部隊在黎巴嫩南部邊境的一處瞭望塔。



2024年10月11日，黎巴嫩Marjayoun，圖為聯黎部隊旗下車輛在以黎邊境附近黎巴嫩境內村莊行駛。（Reuters）

新華社20日報道，聯黎部隊發表聲明說，當日早些時候，以色列國防軍出動推土機蓄意拆毀位於黎巴嫩南部馬爾瓦辛村的聯黎部隊營地一處瞭望塔和周邊圍欄。

聲明再次提醒以色列國防軍和所有行為體有責任確保聯合國人員和財產的安全，並在任何時候都尊重聯合國場所的不可侵犯性。

聲明重申侵犯聯合國營地和破壞聯合國資產是對國際法和安理會第1701號決議的公然違反，以軍此舉不僅違反國際人道法，還危及維和人員安全。

隨着以黎衝突不斷升級，近期已有多名聯黎部隊維和人員受傷。國際社會多次對以色列提出抗議和譴責。以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在13日說，黎巴嫩真主黨將聯黎部隊用作「人盾」，以軍多次提出聯黎部隊撤出戰區的要求，但屢遭拒絕。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）13日表示，儘管聯黎部隊遭到多次襲擊，但聯黎部隊仍將繼續堅守在所有陣地。