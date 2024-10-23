美德州發生槍擊悲劇　3歲童誤觸長槍走火　致10月大嬰兒中彈慘死

美國德州10月21日發生一宗慘劇，一名女子駕車載着3名幼兒，分別為2歲、3歲小童和10個月大嬰兒，前往醫院作檢查。車廂後座竟有一把已上膛的長槍，一名小童誤觸扳機走火，導致10月大嬰兒中彈身亡。據報德州同類案件頗為常見，多涉及手槍，這次涉及長槍較為罕見。



綜合外媒報道，日前在德州聖安東尼奧市奧迪·墨菲紀念退伍軍人事務醫院（Audie L. Murphy VA Medical Center） 的停車場內，該名女子和3名幼兒在一輛SUV汽車上，突然響起槍聲，驚動周圍民眾並報警。

當地警方表示，車內有一把已上膛的長槍，被其中1名小童抓住並誤觸扳機，子彈擊中10個月大的嬰兒。急救人員隨後對嬰兒進行搶救，惟最終宣告不治。

聖安東尼奧市警察局長William McManus在新聞發布會上說：「我們今天在這裡遇到的是一場可怕的悲劇。」目前，槍擊事件仍在調查中，未有任何人被捕。他未有透露更多細節，包括這名婦女和孩子之間的關係，以及車上為何有槍枝等。

事件不僅震驚當地社區，有人痛斥竟然有人會將幼童與槍枝放在一起，批評該名女子疏忽和瘋狂；事件還再次觸發人們對槍枝管制的討論。

美國反槍組織 Everytown 資料顯示，去年德州至少發生36宗兒童無意槍擊案，當中14宗涉及命案；同年死於意外槍擊的兒童數量則創歷史新高，共發生 411 宗，造成 158 人死亡及269 人受傷。

另外，去年美國疾病管制與預防中心（CDC）研究則表明，近20年來，美國已有數百名幼童在玩槍時意外死亡，佔10歲以下兒童被槍殺案的25%；其中大部分槍支被上膛且未上鎖，而這些事情本是成年人該預防的。

根據聯邦法律規定，未滿18歲人士禁止擁槍，但並非所有州都有法律要求安全存放槍支；而在德州，若存放、運送或棄置無安全保障的槍支時離兒童太近是違法的。