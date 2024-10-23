澳洲女子撿手機失足 卡巨石罅內倒吊7小時｜多圖
撰文：劉耀洋
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澳洲一名女子10月12日遊覽新南威爾士州獵人谷（Hunter Valley）期間手機意外掉進石罅，她俯身撿拾時失足，整個人倒吊夾在3公尺長的巨石縫間。救援人員最終花7小時終成功將她救出，並提到事主只受輕微的擦傷和瘀傷。
澳洲廣播公司（ABC）報道，23歲事主Matilda Campbell檢手機時失足，頭向下跌入石罅成「倒豎葱」姿勢。
Matilda Campbell同行的朋友花1小時試圖營救她但不果，無計可施下唯有報警求助。然而該地區的手機訊號不佳，因此其朋友們不得不再花時間尋找一個訊號良好區域對外救助。
救援人員抵達後，先後移除Matilda Campbell附近7塊重80至500公斤的巨石後，又搭建一個硬木框架以防止巨石在移動過程裂開。Matilda Campbell在被困7小時終安全獲救。
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報道引述救護員沃茨（Peter Watts）稱：「在我擔任救援護理人員的10年間，從未遇到過這樣的事件。」
Matilda Campbell在社交媒體Facebook發文感謝朋友和救援團隊說：「他們為救我出來付出巨大的努力。我永遠心存感激，否則我今天很可能已不在這裏。」
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