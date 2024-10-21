英王查理斯訪澳洲 羊駝「着西裝打呔」覲見 原住民面斥殖民歷史
撰文：官祿倡
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英王查理斯三世（King Charles III）繼續訪問澳洲行程，他10月21日參觀澳洲戰爭紀念館和澳洲國會，席間受到歡迎，亦遭到不同政見人士示威。
查理斯一早來到位於首都堪培拉（Canberra）的澳洲戰爭紀念館，他獻上花圈並致哀。現場民眾歡迎他到訪，還有一隻身着西裝、頭戴皇冠的羊駝（草泥馬）覲見。這令查理斯感到驚喜，他撫摸羊駝還與到場民眾互動。
查理斯還到訪澳洲國會並會晤總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），但他在發表演講後遭到異見人士抗議。
澳洲原住民、獨立參議員Lidia Thorpe衝向查理斯，抗議殖民歷史，她大聲斥責查理斯「這不是你的領土，你不是我的國王」，還要求對方將偷走的土地「還給我們」。
澳洲是君主立憲制國家，君主由英國國王兼任，現時君主即是英王查理斯，但當地社會一直有是否廢除君主立憲制的討論。
英王查理斯早前向澳洲共和運動人士表示，假如澳洲舉行免除他身為國家元首的公投，他將不會干涉。
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