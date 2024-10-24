波音工人再拒4年內漲薪35%方案　延長罷工

路透社報道，美國飛機製造商波音公司（Boeing）工廠工人周三（23日）投票拒絕了4年內漲薪35%的工資方案，並再次罷工。



波音公司最大的工會表示，其在美國西北太平洋地區的約30,000名工人中，有64%投票反對分4年加薪35%的合同。該合同還表示，公司不會恢復實施2014年廢除的工人傳統退休金計劃，但會增加對工人退休金帳戶的供款。

工會向公司提出加四成，以及恢復統退休金計劃。投票結束後，工會已表明願與資方再度磋商。

2024年9月13日，美國華盛頓州倫頓（Renton），波音工廠的工人聚集在生產設施入口附近的糾察線上進行首日罷工。（Reuters）

2014年，波音公司為了結束傳統退休金計劃，威脅要將當時新版777 飛機的生產轉移出該地區。這項勞資糾紛已持續十年，令陷於財務困難的波音公司經營雪上加霜。

2024年9月13日起，波音位於西岸的工廠超過3.3萬名機械工程師發起罷工，導致737 MAX、767和777客機停產。工會是次投票不獲通過，意味這個已進行6周的罷工行動將會繼續。

23日，波音公布了第三季財務業績，虧損超過61億美元。8月新上任的行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）警告，公司需要「根本性的文化改變」，沒有快速的解決方案。