「金魚腦少女」每2小時記憶歸零 每天醒來以為仍是慘劇發生那天
撰文：TVBS新聞網
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美國一名少女多年前參加學校舞會時，被一名少年踢中頭部，導致腦部嚴重受創。
此後每2小時她的記憶就會歸零一次，每天醒來都以為還是受傷那天，詭異狀況讓醫生都無能為力。
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《UNILAD》報道，美國伊利諾州（Illinois）少女萊莉（Riley Horner）2019年6月11日16歲時參加學校舞會，在玩「人群衝浪」遊戲時被踢到頭，當場出現暈眩狀況被緊急送醫。
起初醫生以為只是腦震盪，稍做休息後便讓她返家，未料離開醫院幾小時內，她的健康狀況迅速惡化，癲癇發作30到45次。
隔天早上，萊莉的家人發現不對勁，因為她完全不記得創傷事件，反而認為自己仍處在6月11日，需要準備晚上的舞會。
更糟的是，在接下來的幾天裏，她的記憶每2小時就會重置到同一天。
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為解決這一情況，萊莉只能在手機記上大量筆記，以了解意外發生後的所有事情。她在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示：
我手機上有很多筆記，早上醒來時，筆記已經有上千條了。
後續經過詳細診斷，萊莉其實患有嚴重腦震盪，並有創傷性腦損傷（TBI），影響了她專注、排序優先順序和存儲訊息的能力。
儘管萊莉可能永遠無法恢復到從前，但她的家人並未放棄希望，繼續尋找適合她的治療方法。萊莉的母親莎拉（Sarah）表示，如果能幫女兒重獲新生，「每分錢都值得」。
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