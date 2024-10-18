真人版德古拉！女子患怪病「如吸血殭屍」　吃大蒜隨時致命

美國明尼蘇達州一名女子罹患罕見的「吸血鬼病」，因為這種疾病，她跟吸血鬼一樣怕大蒜，沒辦法吃任何含硫的食物，尤其是大蒜。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，32歲的南丁格爾（Phoenix Nightingale）被報道稱為「真人版德古拉」。

美國一名女子因無法吃大蒜，被稱為「真人版德古拉」。（《德古拉》（Dracula）劇照）

患罕見「紫質症」 連黃豆咖啡也不能碰 點圖放大了解更多：

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她罹患罕見的「急性間歇性紫質症」（acute intermittent porphyria），這是一種代謝疾病，會引發劇烈疼痛，甚至可能因為吃下含有硫的食物而致命，導致她必須像吸血鬼一樣，避開大蒜。

南丁格爾表示，因為這種疾病，她對硫過敏，但大蒜含有多達30多種硫，如果不小心吃太多，可能導致紫質症急性發作，甚至喪命。

每當紫質症發作，南丁格爾就會出現身體劇痛、偏頭痛、便秘和不斷嘔吐等症狀。

南丁格爾是在去年才被正式診斷出患有紫質症，在這之前整整31年，她經歷近500次發作，卻連醫生都不知道是怎麼回事。

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南丁格爾無奈地說，因為不能吃大蒜，大家都稱這種病是「吸血鬼病」。更糟糕的是，大部分的藥物對她來說都沒有效，她也要避開許多食物。

這讓她在外用餐變得非常麻煩，因為大部分的餐點都有大蒜。南丁格爾說，自己每次「看到菜單就想哭」，因為實在不知道能吃什麼。

除了大蒜，她也不能吃葡萄、黃豆、酒精和咖啡，因為這些都可能讓她發作。

南丁格爾表示，之所以決定公開分享自己的經歷，是希望提升社會大眾對這種疾病的認識，幫助那些一直以來不知道自己罹患甚麼病的病患。她希望藉由自身經歷，促進醫療系統改善，能讓其他病患獲得更妥善的治療與照顧。

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