英王查理斯計劃2025年恢復正式外訪行程
撰文：張子傑
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英王查理斯三世（King Charles III）2024年初證實患癌，至今仍繼續接受治療。不過白金漢宮（Buckingham Palace）10月26日宣布，正安排查理斯明年恢復正式外訪的計劃。
天空新聞（Sky News）報道，查理斯三世與王后卡米拉（Queen Camilla）完成澳洲及薩摩亞之行後，一名白金漢宮高層稱，他們正研究查理斯在明年的正式外訪行程，但仍需要獲主治醫生的許可。
查理斯原本計劃在這次南半球之行中訪問新西蘭，惟他遵照醫生的建議取消到當地。而在整個行程就為他度身訂造休息時間，每天最多只出席10個活動，當中包括1個晚會。查理斯表示非常喜歡在當地的時光，並對安排感到滿意。
該名白金漢宮高層認為，今次出訪有助改善查理斯的精神、心情及康復情況，形容出訪時機是最佳興奮劑。
報道提到，查理斯返回英國後將繼續接受治療。
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