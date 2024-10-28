埃及總統塞西倡加沙停火兩日　以便交換部份人質及囚犯

以色列與哈馬斯的衝突持續。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）於10月27日表示，埃及提議加沙臨時停火兩天，以便交換4名以色列人質，與若干巴勒斯坦囚犯，又稱將為之後達成全面停火協議奠定基礎。不過，哈馬斯與以色列暫無回應。



圖為2024年10月20日，以軍空襲加沙北部Beit Lahiya，建築物坍塌造成多人傷亡。（Reuters）

塞西與到訪埃及的阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）會面後，共同舉行記者會。塞西指出，提議加沙臨時停火兩天，之後於10天內啟動更多談判，以努力達成加沙地帶全面停火，並確保救援物資進入加沙地帶。

塞西重申，埃及反對強迫巴勒斯坦人離開加沙地帶。他說，加沙地帶的民眾正遭受嚴重圍困，面臨饑荒風險。他與特本一致認為，有必要防止地區衝突擴大以及在黎巴嫩達成停火。

特本則表示，加沙走廊的巴勒斯坦平民每天都遭受種族滅絕的禍害。該國支持塞西停火的倡議，並會與埃及合作推動達成協議，以便向巴勒斯坦人民提供人道援助。

塞西在記者會上也提出蘇丹問題，並表示他和特布恩一致認為，立即停火對於該國籌組政府至關重要。