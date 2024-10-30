倫敦知名芝士商被盜300萬元芝士　名廚Jamie Oliver籲粉絲助破案

綜合多家英媒報道，英國芝士名店「Neal’s Yard Dairy」遭人佯裝經銷商，騙走共22噸芝士，包括獲獎產品，價值超30萬英鎊（約303萬港元）。芝士店其後報警，還意外獲得英國名廚 Jamie Oliver 幫助宣傳，冀得到世界各地消費者的聲援、幫助以及訂單。該店聲明表示，呼籲全球各地的芝士商家，若懷疑自己被售賣了失竊芝士，請聯絡他們。



Neal's Yard Dairy是英國知名手工芝士經銷商和零售商，創立於1979年，該公司日前收到一名自稱大型法國零售分銷商的聯繫，訂購22噸布紋車打芝士（clothbound cheddar），結果竟被白白騙走。

該芝士店表示，被騙走共950個芝士，包括哈福德威爾士有機車打（Hafod Welsh organic cheddar）、韋斯特科姆車打（Westcombe cheddar）和乾草叉車打（Pitchfork cheddar）。

上述這些芝士曾贏得多個獎項，是英國「最受歡迎手工芝士」之一，每小塊重250至300克，售價介乎7.15至12.90英鎊（約72.22至130.28港元）之間。

英國倫敦知名手工芝士店「Neal’s Yard Dairy」10月21日表示，被騙走共22噸價值3萬英鎊的車打芝士，其中包括獲獎產品。（nealsyarddairy.co.uk）

經歷這場詐騙案，該芝士店遭受重大財務打擊，但他們仍向生產這些芝士的3個不同下游廠商支付貨款後，才開始報警處理。

倫敦警察廳表示：「我們在21日接到有關位於南華克區一家製造商的大量芝士被盜的報案。目前針對該案件的調查仍在進行中。」警方表示，與這宗盜竊案相關的嫌疑人尚未被捕；而失竊芝士相信有可能已被偷運至俄羅斯或中東。

在Instagram 坐擁1050萬粉絲的 Jamie Oliver 亦關心此案，他形容這是「史詩級的無恥盜竊」，並稱讚該芝士店的芝士品質，還呼籲粉絲向警方提供線索，幫助破案。若然聽聞有「低於市場售價販售」的車打芝士，應該拒絕購買或通報警方。

芝士店店主 Sarah Stewart 稱，許多「難以置信」的人聯繫他們，主動提供幫助並帶來世界各地的訂單，幫助芝士店面對財務危機。