倫敦「美食盜賊團」偷走值300萬車打芝士　Jamie Oliver：震驚

英國倫敦近日出現一宗芝士竊案，當地製造商尼爾氏乳品公司（Neal's Yard Dairy）表示，一名冒充法國大型零售商批發經銷商的騙子，在該公司發現受騙報案前，偷走他們耗費近一年時間才製作完成、總價值上看30萬英鎊（約300萬港元），重達22公噸的得獎車打芝士（cheddar）。



目前倫敦蘇格蘭場警方（Scotland Yard）已受理展開深入追查，並通知歐盟與美國等國際夥伴，協助一起留意追查。

英國倫敦近日出現一宗芝士竊案，一乳品公司被偷走重達22公噸的車打芝士。（Neal's Yard Dairy Facebook）

盜賊團狂偷22噸車打芝士過程曝光 點圖放大看監視器截圖：

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綜合英國廣播公司（BBC）等英媒報道，遭竊取芝士的廠商「Neal's Yard Dairy」，是曾被評選為倫敦最重要的芝士專賣店舖，成立於1979年。

根據店家聲明指出，被偷走的22噸車打芝士，一共分為三個不同的下游廠商，雖然身為批發的尼爾氏遭遇竊賊，但他們仍如約支付廠商對應貨款後，才通報警方進行追查。

得知此一鬧劇，著名主廚Jamie Oliver隨即網上發文呼籲粉絲協助，如果有聽聞消息，像是「以低於市場售價」販賣上述三種車打芝士，請大家可以拒絕購買，或通報警方，早日讓商家能取回這批耗時且珍貴的產品。

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所謂的車打芝士，原產自英國西南部的車打村（Cheddar），是英美各國最常見的芝士之一，也是各種三文治或漢堡中必有的配料。

傳統的車打芝士呈鼓狀，重27.5公斤，外層包著一層繃帶，以確保芝士的外層有良好的硬質外殼，製作成熟期從3個月至3年不等。

根據製造商聲明，今次遭偷竊的芝士，成熟期需要12至18個月時間。

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