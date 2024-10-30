機場拍照喪命！美國攝影師倒退撞「運轉中螺旋槳」 傷重不治

撰文：聯合新聞網
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不論身處何地一定要注意周遭安全！

美國一名女攝影師在機場上拍照，後退時撞上運轉中的螺旋槳身受重傷，最終送醫不治。

美國一名女攝影師在機場上拍照，後退時撞上運轉中的螺旋槳身受重傷，最終送院不治。（Facebook截圖）
美國一名女攝影師在機場上拍照，後退時撞上運轉中的螺旋槳身受重傷，最終送院不治。（Facebook截圖）

倒退撞上運轉中螺旋槳慘死　Facebook滿是跳傘照片（點圖了解更多）：

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根據《KAKE》報導，美國堪薩斯州的庫克機場上周末發生一宗悲劇。

一名女攝影師阿曼達（Amanda Gallagher）在當地時間10月26日，拍攝正在跳傘中心「Air Capital Drop Zone」上、下飛機的人群。結果她倒退時，撞上正在運轉中的飛機螺旋槳。

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雖然阿曼達立即被送往醫院，然而傷勢過重，最終不幸去世。

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阿曼達的家人在募資平台「Go Fund Me」上籌募喪葬費用。募資頁面中提及她富有冒險精神及創造力，一直在做喜歡的事：跳傘和拍照。

阿曼達的臉書上充滿跳傘的照片，最後一篇貼文標註的地點也是「Air Capital Drop Zone」。

庫克機場在臉書上哀悼阿曼達，並在留言區回覆表示，會詢問「Air Capital Drop Zone」當時的情況。

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