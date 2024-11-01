美國大選2024｜逾6000萬選民提前投票　破2020年紀錄

根據美國佛羅里達大學選舉實驗室（UF Election Lab）的統計，已有6000多萬美國選民提早投票，打破了2020年的紀錄。



英國廣播公司（BBC）報道，美國多個州都提前投票，包括對選舉結果至關重要的幾個搖擺州。所謂提前投票是指在選舉日到來前親自到投票站投票或以郵寄方式投票。過去的情況顯示提前投票對民主黨有利。

6190萬美國選民已在總統選舉日到來前完成投票，美國2020年總統選舉共有約1億5800萬人參與投票。

2024年10月30日，美國底特律郊區的一塊選舉投票標語牌。（Reuters）

拜登（Joe Biden）參加2020年總統選舉時，近6000萬選民提前投票，而支持民主黨的選民參與郵寄投票的比例更高。郵寄投票也稱缺席投票。

在今年的美國總統選舉，共和黨也嘗試鼓勵更多選民提前投票或郵寄投票。在上屆總統選舉，共和黨稱選舉充斥欺詐行為，並嚴厲批評郵寄投票。

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美國大量國家級和州級的研究表明，選舉舞弊在美國非常罕見，儘管偶爾會發生，但都是孤立個案。

現在距離11月5日投票日只有四五天，民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）和共和黨對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選情依然非常膠着。特朗普已向支持者「預告」，除非出現舞弊行為，否則他將以壓倒性的優勢獲勝，這意味着若特朗普敗選，他很可能再次拒絕承認選舉結果，引發騷亂和司法挑戰。

路透社／益普索（Ipsos）10月份的民調顯示，兩名候選人在男女選民的支持率存在明顯差距，賀錦麗在女性選民方面領先特朗普12個百分點，特朗普在男性選民方面的優勢領先賀錦麗七個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

