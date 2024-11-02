美國大選｜最高法院：賓夕法尼亞州選民可在特殊情況下投臨時選票
撰文：官祿倡
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美國大選進入最後倒數，聯邦最高法院11月1日，駁回共和黨全國委員會（RNC）對賓夕法尼亞州的一項上訴，裁定當地選民可在郵寄選票出現缺陷時，通過提交臨時選票進行投票。
案件源於巴特勒縣（Butler County）兩位選民在2024年初通過郵寄選票進行投票時，被發現未將選票裝入保密信封後，被指投票無效，兩人隨後親身前往票站通過提交臨時選票進行投票，但他們的選票仍未被點票。
賓夕法尼亞州最高法院10月23日裁定，選民在郵寄選票出現缺少保密信封或其他缺陷時，通過臨時選票方式進行重新投票。但共和黨則請求聯邦最高法院下達緊急命令，暫停州法院裁決，或至少將這些臨時選票分隔處理，在法律訴訟進行期間不納入官方的點票結果。
路透社11月2日引述費城律師Ben Geffen指，聯邦最高法院的裁決「確保所有合格的選民都應該有投票的機會，即使他們在郵寄選票上犯了錯。」
賓夕法尼亞州是今屆美國大選的戰場州份，每一票都對總統候選人至關重要。共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）7月13日就在當地巴特勒縣舉行競選集會，他當時遇刺險些身亡，僅右耳飆血負傷。
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