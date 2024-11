美國選民拍片控訴無法投特朗普　官員抽走票機檢查：她有成功投票

美國大選舉行在即,肯塔基州10月31日展開提前投票,但就有網絡影片熱傳,顯示有人在投票機上多次嘗試選擇特朗普(Donald Trump,又譯川普),機器卻沒有反應,甚至有一次變成選擇賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)。

當地負責選舉的共和黨官員指,工作人員已把投票機抽走檢查,官員又指拍片的人當日最終有正確地成功投票。



一段上傳到社交平台TikTok的影片顯示,有人在肯塔基州票站的投票機上多次嘗試按共和黨候選人特朗普的名字,但機器沒有反應,甚至有一次在按特朗普的名字後,機器上卻是民主黨候選人賀錦麗的名字亮燈,即變成選擇賀錦麗。

肯塔基州縣官員、共和黨人布朗(Tony Brown)10月31日向傳媒表示,選舉員工已把機器抽走展開檢查,他稱工作人員在數分鐘嘗試後,問題曾出現一次,是在點擊兩個候選人名字之間位置的時候出現,之後再測試數分鐘未有再出現。

他在Facebook上傳測試影片,並發文說:「我討厭這種事發生在勞雷爾縣, 我們努力為我們的公民提供準確、可靠和安全的選舉,並對此感到自豪。」

布朗指,在投票當天,發布影片的女子最終有成功投給特朗普,他指員工當時問「你有投給特朗普了嗎?」女子回應「是的,它在我的卡上。」(Yeah, it's on my card)

官員指,這種數碼選票登記機可以登記選票,但需要把紙質的選票滑入機器,然後在螢幕上選擇候選人,接着取出選票並再次確認選擇正確,才能將選票放入附近的掃描器。

肯塔基州務卿(Secretary of State)Michael Adams的發言人Michon Lindstrom表示,未有收到關於「投票轉移」的投訴。

2020年以來,特朗普及其支持者一直在網上質疑選舉舞弊很普遍,令這次美國大選的投票公正性更備受關注。