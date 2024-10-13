奧巴馬促黑人男選民支持賀錦麗：你們只是不願女性當選

充滿戲劇性的2024年美國總統選舉已進入最後一個月的衝刺階段，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）10月10日現身美國最重要的搖擺州賓夕法尼亞州，為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）拉票。



據美媒11日報道，奧巴馬在賓州匹茲堡（Pittsburgh）的賀錦麗競選辦公室批評黑人男性不熱情，並敦促他們支持賀錦麗。當天，他還在匹茲堡大學校園的競選集會上尖鋭批評了特朗普（Donald Trump，又譯川普），並表示堅決反對後者重返白宮。

奧巴馬在競選辦公室對現場人員說，他想「說一些實話」，尤其是針對黑人男性。根據他從競選活動和社區得到的報告，選民對賀錦麗的熱情低於他當年競選時的熱情，而且一些黑人男性正在考慮退出選舉。

2024年10月10日，美國前總統奧巴馬在支持副總統賀錦麗的集會之前，在東自由城的競選辦公室與支持者交談。（Reuters）

據報道，奧巴馬對選民，尤其是黑人選民在選擇支持賀錦麗還是特朗普的問題上猶豫不決表示不解。

「一個是和你們一樣長大的人，了解你們，和你們一起上大學，了解這些經歷帶來的掙扎、痛苦和快樂。而特朗普一貫無視你們，不僅無視（黑人）社區，也無視你們這個人。（對於這次大選，）你們打算袖手旁觀嗎？」奧巴馬質問道。

談及導致黑人選民對賀錦麗熱情不高的原因，奧巴馬認為，可能與一些男性對選出第一位女總統的想法感到不安有關。

他說：「你們總是給出各種理由和藉口......這讓我覺得，你們只是不願讓女性擔任總統，你們在想其他選擇和其他理由。」

報道稱，奧巴馬指責特朗普以自我為中心、信奉金錢至上且總是謊話連篇。賀錦麗則出身於中產階級，信仰美國價值觀，與特朗普形成鮮明對比。

他還稱，一些男性選民似乎認為特朗普的一些行為，如欺凌和貶低他人是力量的象徵，但事實並非如此。「讓我告訴你們，那不是真正的力量。」

「在我們的生活中，女性一直在支持我們。當我們遇到麻煩，體制對我們不利的時候，她們就會出來遊行抗議。而現在，你們考慮袖手旁觀，或支持一個曾經詆譭過你們的人，因為你們認為那是力量的象徵、是男兒本色？但貶低女性？這是不可接受的。」奧巴馬說。

目前，賀錦麗和特朗普都在爭奪美國黑人的支持。美聯社公共事務研究中心最近的一項民調顯示，每10名黑人選民中約有7人對賀錦麗持「有點」或「非常好」的看法，黑人男性和女性選民對這位民主黨候選人的看法差別不大。相比之下，黑人選民對特朗普的看法絕大多數是負面的。

據報道，當天晚些時候，奧巴馬在賓州匹茲堡大學的造勢活動上發表講話，他稱特朗普是一個「笨手笨腳」的億萬富翁，他認為特朗普與時代脱節，不是領導國家變革的合適人選。

他同時強調，賀錦麗是一位「畢生都在為需要發聲和機會的人們而奮鬥的領袖」，並宣稱「賀錦麗和以往任何一位總統候選人一樣，都為這份工作做好了準備」。

講話中，奧巴馬承認，自疫情以來，美國的高物價和其他壓力讓工薪家庭不堪重負。

「我明白人們為什麼希望改變現狀。我的意思是，我是一個希望改變的人。所以我理解人們感到沮喪，覺得我們可以做得更好，」奧巴馬說，「但我不能理解的是，為什麼有人會認為，特朗普會做出對賓夕法尼亞州有利的改變。」

2024年10月10日，美國賓州匹茲堡，前總統奧巴馬在支持民主黨總統候選人和副總統賀錦麗的競選活動中向民眾講話，有支持者舉著標語牌。（Reuters）

同日，特朗普在其社交平台上發文回應，無視奧巴馬對他的大肆譴責，暗示奧巴馬可能暗中支持他。

他寫道：「奧巴馬承認對賀錦麗完全缺乏熱情，尤其是黑人男性。我認為奧巴馬會把票投給我，因為他不喜歡賀錦麗，她是一個智商極低的人！」

2017年卸任的奧巴馬仍然深受民主黨支持者的歡迎，自賀錦麗於今年7月成為民主黨總統候選人後，他就一直力挺賀錦麗。

奧巴馬是美國第一位黑人總統，而賀錦麗是美國首位女性副總統，美國首位非裔、印度裔副總統，如果她成功當選，將成為美國首位女總統。

報道稱，奧巴馬當年的競選口號為「是的，我們能做到」（Yes, We Can），如今搖身一變改為「是的，她能做到」（Yes, She Can）。預計未來幾周，奧巴馬還將在全美各關鍵州舉行數場集會以支持賀錦麗。路透社分析指，奧巴馬的加持將在選前倒數時刻對賀錦麗帶來向年輕人催票的效果。

2024年10月10日，美國賓州匹茲堡，前總統奧馬在支持民主黨總統候選人和副總統賀錦麗的競選活動中向民眾致意。（Reuters）

除奧巴馬外，前總統克林頓也加入了賀錦麗的助選行列，他將展開巴士巡迴宣傳之旅，於13日和14日在佐治亞州停留，然後將前往北卡羅來納州，接觸農村選民。

對於奧巴馬的言論和影響力，特朗普的競選團隊表示質疑，該團隊發言人說：「如果有人在乎奧巴馬的講話，希拉里·克林頓（Hillary Clinton）早就當總統了。」

目前，多項民調顯示，賀錦麗和特朗普的競選仍然勢均力敵，而擁有19張選舉人票的賓夕法尼亞州，是特朗普和賀錦麗爭奪總統之位的最關鍵戰場州，可能最終決定大選獲勝者。

該州2016年大選和2020年大選競爭激烈，2016年特朗普以不到四分之三個百分點的優勢領先，而2020年，前總統拜登（Joe Biden）以微弱優勢在該州獲勝。

近期，賓夕法尼亞州吸引了候選人多次訪問。上周六（5日），在賓夕法尼亞州巴特勒（特朗普今年7月在該地點遭遇未遂暗殺）的競選集會上，馬斯克（Elon Musk）頭戴黑色「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽走上演講台，在現場觀眾的歡呼聲中，他與特朗普握手和擁抱。馬斯克在集會現場跳舞助陣，呼籲人們投票給特朗普。

9日，特朗普在賓夕法尼亞州斯克蘭頓市和雷丁市舉行了競選集會。

美國勞動節（9月第一個周一，今年為9月2日），賀錦麗和美國總統拜登一起前往賓夕法尼亞州，慰問工人代表，吹噓本屆美國政府的「政績」，並試圖爭取藍領的選票。