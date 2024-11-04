內塔尼亞胡辦公室捲洩密案　涉披露停火談判策略文件

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再陷政治風暴，路透社及英國《衛報》11月3日引述以色列媒體披露，當局正調查其辦公室的洩密案，被捕者傳包括其發言人，涉嫌洩露有關加沙停火談判的機密文件。



以色列地方法院11月1日證實，警方、安全部門和軍方正聯合調查一宗涉洩密案，並認為反映安全漏洞，部份疑犯已被捕。大多數細節仍受到法院的禁言令約束，但人質家屬與記者已要求解禁。

據以色列報紙《國土報》（Haaretz）披露，案件涉及德國《圖片報》（Bild）及英國猶太人周報《猶太人紀事報》（Jewish Chronicle）9月刊發文章，內容涉及一份機密文件的詳細資訊，概述針對哈馬斯的談判策略，包括令哈馬斯看似有計劃將人質偷運到埃及，然後運往伊朗。

當時美國、卡塔爾和埃及正斡旋以哈停火，但談判陷入僵局。內塔尼亞胡會見記者時提出這項指控，以支持他提出的新要求：以軍需要留在加沙與埃及之間的邊境。

該要求被哈馬斯拒絕，理由是不屬於雙方已討論的條款。此前人質家屬曾指責，內塔尼亞胡出於政治原因破壞停火談判。

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據指出， 當局正調查相關文件的處理疏忽、利用材料影響公眾輿論，以及在沒有安全許可下不當聘用顧問。以色列媒體報道，此案亦涉及一名顧問，該顧問可能尚未正式受聘，也沒有安全許可，但未透露具體姓名。

內塔尼亞胡辦公室1日曾表示，沒有任何為內塔尼亞胡工作的人員受查或被捕拘留，但翌日再次回應時，並未否認洩密事件可能源自於他的辦公室。