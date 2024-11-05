美國總統大選｜美網紅松鼠遭人道毀滅　特朗普感憤怒

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選搭檔萬斯（JD Vance） 11月3日在北卡羅來納州的一場集會上說，特朗普對松鼠的死「怒不可遏」，並稱「花生」（Peanut）的死亡也讓人質疑政府的優先事項。



圖為2024年11月2日，美國共和黨副總統候選人、現任參議員萬斯（JD Vance）在亞利桑那州出席集會。（Reuters）

萬斯說：「政府不關心成千上萬的非法移民罪犯進入我們的國家，也不希望我們養寵物，這真是太瘋狂了。」

松鼠的主人隆戈（Mark Longo）指責，紐約環保局在10月30日執行突擊檢查時，使用過度武力。

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紐約環保局稱，當局接到多起公眾通報，懷疑長期飼養松鼠的情況可能不安全，因此展開行動調查。當局後來宣布松鼠已被人道毀滅，以便檢測狂犬病，並稱調查期間有一名工作人員被松鼠咬傷。當時與松鼠一同被扣押的還有一只名叫「弗雷德」（Fred）的浣熊，隨後也被人道毀滅。

全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交媒體發文，指控政府是無情的殺人機器，並稱若特朗普當選，民眾的寵物就不會被政府殺害，或被移民吃掉。

隆戈已飼養「花生」七年，他經常上傳與「花生」相處的搞笑影片，在社交媒體上吸引超過50萬人追蹤。