美國總統大選｜多州釘木板架鐵柵欄加強安保　搖擺州狙擊手待命

美國總統大選11月5日迎來投票日，各州根據自己的法律陸續開始投票。為嚴防選後暴力事件，多州加大對總統候選人關聯選舉地的安保力度。



根據路透社，一名國防官員4日表示，亞拉巴馬州（Alabama）、亞利桑那州（Arizona）、特拉華州（Delaware）、艾奧瓦州（Iowa）、伊利諾伊州（Illinois）、北卡羅來納州（North Carolina）、新墨西哥州（New Mexico）、俄勒岡州（Oregon）、威斯康星州（Wisconsin）和華盛頓州（Washington）目前有國民警衛隊任務，而華盛頓特區（Washington DC）、科羅拉多州（Colorado）、佛羅里達州（Florida）、夏威夷州（Hawaii）、內華達州（Nevada）、俄勒岡州（Oregon）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）和西維珍尼亞州（West Virginia）都有軍隊待命。

亞利桑那州馬里科帕縣是關鍵戰場縣。 鑒於此地的敏感性，該縣計劃在投票日前後使用狙擊手、無人機、金屬探測器和安全攝像頭來保護其計票中心順利運轉。

美國大選：2024年11月4日，美國華盛頓，美國總統大選前一天，美國特勤局一名成員關閉白宮附近一扇安全門。（Reuters）

華盛頓白宮的安保人員在白宮外架起隔離鐵欄，以應對大選日可能出現的騷亂。國會大廈、華盛頓紀念碑附近也豎起圍欄。某些企業和業主正為最壞情況做準備，加固街道的窗戶和門口，以防搶劫或騷亂。

據美媒報道，特勤局已在賀錦麗的住宅周圍修建約2.4米高的金屬圍欄，防止激動的選民闖入。遭遇數次企圖暗殺的特朗普的安全也被視為重中之重，多名安保人員在其位於佛羅里達州的私人住宅嚴陣以待，特朗普預計舉辦選舉之夜派對的棕櫚灘縣會議中心也增設移動路障。