美國總統大選特朗普賀錦麗難分高下　搖擺州或現紅藍「海市蜃樓」

美國總統大選11月5日舉行，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將一決高下。一旦投票結束，揭曉獲勝者的過程就會開始。這會是一個漫長的夜晚。在選舉當晚的投票計數過程中，搖擺州可能會出現一種叫「海市蜃樓」（Mirages）的情況。這種情況會使某個候選人在投票計數的當下顯示出比最終實際得票率更高。



「海市蜃樓」是指在選舉當晚投票計數過程中出現的一種情況，使得候選人的得票率在計票過程中會出現暫時性的偏差，並可能讓人難以準確預測最終的選舉結果。

這種情況可能出現在不同地區和不同類型的選票以不同速度進行計算的情況下。这些「海市蜃樓」可以是「紅色」或「藍色」，具體取決於哪個政黨似乎受益，但重要的是，這只是暫時的現象，不反映最終的現實。

7搖擺州均可能出現「海市蜃樓」現象

北卡羅來納州（North Carolina）、佐治亞州（Georgia）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、亞利桑那州（Arizona）可能出現藍色「海市蜃樓」，密歇根州（Michigan）、威斯康星州（Wisconsin）可能出現紅色「海市蜃樓」，內華達州（Nevada）則可能先經歷紅色「海市蜃樓」，再出現藍色「海市蜃樓」的現象。

出現「海市蜃樓」3大因素

導致「海市蜃樓」出現的原因包括地理因素、選票方式以及選票計數順序等。

地理因素

由於某些地區報告得票速度較快或較慢，這可能導致「海市蜃樓」的出現。通常，小型農村縣或選區會比大城市的縣或選區更快報告他們的計票結果。因為在處理較少選票時，計票的物流更加簡單，所以在選舉當晚的某個時刻，如果農村地區的選民更傾向於共和黨，那麼一個「紅色」的海市蜃樓就可能出現。

選票方式

不同的選票方式，如郵寄選票、提前親自投票、當天親自投票等，可能導致「海市蜃樓」。許多州和縣傾向於一次報告一種選票方式的結果。這可能引起「海市蜃樓」，特別是如果一個政黨更有可能使用特定方式投票。

選票計數順序

某些州和縣按照收到選票的順序計算選票，這可能導致「海市蜃樓」的出現。如果最早返回的郵寄選票和後來收到的選票之間存在政黨差異，這就會產生「海市蜃樓」。