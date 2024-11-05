美國大選｜《阿森一族》再次驚人預言：賀錦麗或成首位女總統?

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國最長壽的卡通片《阿森一族》（The Simpsons）在今屆大選再度引發預言熱潮。其中有一集，似乎「預言」賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將成為美國第 47 任總統，引發網民在大選前夕的熱烈討論。



名為「通往未來的巴特」（Bart to the Future）的一集早於 2000 年播出，劇情講述Lisa Simpson（即巴特的大妹妹）在 2030 年成為美國第一位異性戀女總統，她身穿紫色套裝並配戴珍珠項鍊的造型，與賀錦麗於副總統就職儀式上的穿著驚人地相似。

該集劇情還暗示她接替了特朗普的總統職位，並承擔着他任期所遺留的「預算緊縮」等重大經濟問題。這段情節引發網友強烈聯想，認為阿森一族的「神預言」或將再次成真。

《阿森一族》自1989年12月開播以來，由於其情節不時與現實發生的事高度吻合，逐漸令人驚歎其「神預言」的能力。而最令人深刻的莫過於2000年播出的一集，出現特朗普成為美國總統的一幕，最終特朗普果然在16年後當選美國第45任總統。

此外， 1998年的一集提及迪士尼收購21st Century Fox電影和電視工作室，結果迪士尼於2019年完成整個合併方案。近期，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇槍擊濺血一案，讓英國第4頻道也緊急停播《阿森一族》，因為原本要播出的集數內容，出現和特朗普槍擊案類似的場景。

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對於這一「預言」，阿森一族其中一位編劇Dan Greaney早在 2016 年就曾表示，創作該集劇情是對美國的「警示」，而另一位編劇Al Jean則在拜登宣布退選消息後發表「感到驕傲」的推文，似乎意有所指。