美國大選︱搖擺密歇根州：阿拉伯裔社區還屬民主黨票倉嗎？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 民調結果 / 選舉】根據民調機構FiveThirtyEight周一（11月4日）發布的數據，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在密歇根州（Michigan）以1個百分點的優勢領先共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），屬於民調誤差範圍內，但幾乎已是民主黨在7個搖擺州中選前民調表現最好的州份。



拜登在2020年以約15萬的票差、3個百分點的優勢在該州勝出。今年，勝負或取決於密歇根逾20萬的阿拉伯裔選民。儘管這些選民曾經屬於民主黨票倉，但現任拜登-賀錦麗政府對以色列在加沙地區的軍事行動的支持，引起許多阿拉伯裔美國人和回教徒的憤怒，或許不投票給賀錦麗。

2024年9月17日，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國密歇根州舉行競選市政廳會議。（Reuters）

根據Arab American Institute今年9月的民調，特朗普與賀錦麗在阿拉伯裔和回教選民間的支持率幾乎持平，但4年前，該機構的調查顯示拜登以59%的支持率大幅領先特朗普（35%）。

該州除了特朗普和賀錦麗，還有第三位候選人、來自綠黨的斯泰因（Jill Stein），民主黨人憂心斯泰因「𠝹票」或進一步削弱賀錦麗的支持率。

特朗普也利用其弱勢，選前到該州的阿拉伯裔社區Dearborn拉票。Dearborn位於底特律大都會區的郊區地帶，該市選情不僅會直接影響密歇根州的選舉結果，還可能呈現今年阿拉伯裔選民在全國的投票趨勢。

該市所屬的韋恩縣（Wayne County）則是另一個重點關注選區，拜登在2020年以約2比1的票數贏得該縣，若特朗普能提高在韋恩縣的得票率，他在該州的勝率也會增加。