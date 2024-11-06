美國大選｜「狂」字貫穿人生　特朗普三段婚姻反映三個人生階段

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統大選進入最後階段，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度入主白宮。這位前總統可謂極具爭議，高調的生活方式令關於他的「花生」不斷，至今其人生可謂以「狂」字貫穿。



由「富三代」從商、面臨大量債務與官司，到翻盤「飛黃騰達」，殺入政界成為美國最高領導人，上屆落敗後面臨諸多訴訟，再到今天捲土重來，再度問鼎總統寶座並成功二主白宮。



特朗普至今共有過三段婚姻，大概每一段也正好反映他人生不同階段：由力爭上遊到動蕩不安，再到飛黃騰達殺入政壇。

「他擁有財富但並不快樂，當餐桌愈來愈大，他與妻子的距離愈來愈遠，同時他亦愈來愈富裕。或者，我明白那種心情。」特朗普談及經典電影《大國民》（Citizen Kane）主角時如是說。面對這種情況可如何改進？他說：「給自己換個女人（Get yourself a different woman）。」

會說出「換個女人」的特朗普，生於富三代家庭，爺爺在淘金熱年代，在加拿大金礦場附近開餐廳，賺取家族第一桶金；父親弗雷德（Fred Trump）繼承遺產，成為出色的房地產商人。1946年6月14日，特朗普含住金鑰匙在紐約市皇后區出生，並遺傳了家族的投資眼光及經商頭腦。

2024年10月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

他於1968年在賓夕法尼亞大學華頓商學院取得經濟金融的學士學位，及後進入父親的房地產公司工作，先「借用」父親的人脈及信用擴展生意，再於1970年向父親借100萬元投資房地產。

特朗普「左借右借」後大刀闊斧投資，讓他曾坐擁賭場及酒店等生意，但同時亦令他身負大量債務與商業官司。除借錢外，特朗普同時擅於借助傳媒為自己宣傳。高調的生活方式、愛出位及厭世不恭的形象，使其成為不少雜誌及媒體的寵兒。

特朗普：特朗普父親弗雷德（Fred Trump）是一名出色的房地產商人，特朗普大學畢業後進入父親的公司工作。圖為二人在1987年11月的合照。（Getty）

第一任妻子伊凡娜：大好年華力爭上遊

特朗普的首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）1977年嫁給他，婚後不時協助自己打理公司事務，鏡頭前恩愛的他們未能走到最後，二人婚姻破裂並對簿公堂，特朗普更背上拋棄糟糠的惡名。

特朗普：特朗普擅於借助傳媒鎂光燈為自己宣傳，圖為1983年他接受記者採訪。（AP）

到90年代，特朗普面臨最難捱的幾年，先是投資興建泰姬瑪哈（Taj Mahal）賭場，並以「世界第八大奇蹟」作招徠，一心打算靠賭場及酒店發圍的他，相關項目卻讓他負債累累，最後公司要申請破產，出售手中股份、遊艇與航空公司還債。

當時盛傳，他的父親弗雷德派人大手買入籌碼，轉頭就走，變相接濟兒子生意。1992年，特朗普旗下的酒店業務及特朗普城堡（Trump Castle）賭場相繼破產，令他再次要放棄手上部份股份。

梅普爾斯：第三者的動蕩不安

私生活上也是一團糟，「餐桌」的改變令他與妻子的距離愈走愈遠，隨着梅普爾斯（Marla Maples）在1989年介入，特朗普與伊凡娜1991年宣告離婚收場，並在1993年以豪華婚禮迎娶梅普爾斯。

特朗普轉身「換個女人」，他解釋早與伊凡娜心生芥蒂，自己亦無法接受與「生意拍檔」生活，在事業大翻身同時，特朗普卻與梅普爾斯短短結婚4年就離婚收場。

梅拉尼婭：戲裏戲外飛黃騰達

46歲仍是壯年的特郎普再次以花花「公子」的形象，成為城中搶手「鑽石黃老五」。特朗普之後一直以銀行貸款大肆揮霍，外界不時傳出他經常更換女伴的新聞。2004年，他由商界踩到娛樂圈，成為真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的監製與主持人。

節目不但為他帶來2.1億美元（約16.4億港元）酬金，更令他人氣大翻身。他的台詞：「你被炒魷了（You're fired）」更讓他在美國人心目中，建立成功商人的形象。翌年1月，他與超模梅拉尼婭（Melania Trump）在海湖莊園（Mar-a-Lago）結婚，坐上客由克林頓夫婦到荷里活名星，可謂星光熠熠。

特朗普：特朗普在2004年成為真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）主持人。圖為同年7月他為節目第三季選角。（AP）

特朗普參與真人騷同時，亦在不同電視節目現身，並演出過數部影視作品，更熱愛使用社交媒體，擁有無數粉絲及讚美，不少粉絲更呼籲他參選總統。曾參與多名共和黨總統的競選活動，同時亦是著名政治說客的斯通（Roger Stone）是特朗普朋友。他指，要成為總統侯選人一定要是家喻戶曉的人物，他認為特朗普透過流行文化變得出名，同時具有做總統侯選人的能力。

特朗普過去政治立場反覆，曾多次轉換黨籍，亦曾幾次透露有意參選。無論是1988年、2000年，或是2012年，他最後都是說笑而已，外界也只當他是宣傳而已。他說，若覺得自己無法勝出就不會參選。直正2015年6月，70歲的他會宣布以共和黨人身份參選。

特朗普：特朗普與梅拉尼婭2005年在海湖莊園結婚，圖為同年9月他們結伴在紐約出席活動。（AP）

入住白官4年風雨不斷，因電話門事件遭到美國眾議員彈劾、展開中美貿易戰等，致使他在2020年尋求連任時敗於現任總統、民主黨參選人拜登，更面臨一系列刑事訴訟。

拜登令人失望的表現，為4年後的今日，成就特朗普再次入主白宮。無論如何，特朗普注定話題旋渦裡永遠的中心、爭議聲從不間斷的人物。