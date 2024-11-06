特朗普當選｜為何美媒公布勝選時間大不同？一文看懂美國選舉傳統

美國總統大選11月5日登場，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）篤定當選，將再次上台執政。若細看各家美國媒體的公布選舉人票「跑馬仔」過程，可能會發現數字不一樣，甚至公布特朗普勝選的時間，也大有分別。

美國除了擁有獨特的選舉制度外，連公布選舉結果的模式也異於其他國家。美國自1848年以來，皆是由媒體在推算後公布勝利者，而非官方機構，故此各家媒體也會有所不同。



在美國大選上，多家美國大媒體各自進行點票推算，至香港時間6日下午2時多，霍士電視台（FOX）最先宣布特朗普勝選，但並非每家美國媒體同步公布，至下午6時多，威斯康星州更多票站結果出爐後，美聯社與CNN才公布特朗普拿下該州，確定勝出總統大選。

德媒《德國之聲》及美媒11月5日報道，由媒體宣布勝利者，這一傳統始於互聯網、電視和廣播尚未出現的時代。

由於美國當時沒有聯邦機構負責對選舉進程進行協調和公告，新聞機構決定自己來承擔這項工作。

2024年11月5日，美國緬因州，圖為選民前往票站投票。（Reuters）

美聯社於是從1848年開始在全國範圍內對選舉結果展開統計，並宣布統計結果。自此媒體一直作為非官方渠道，以最快速度向民眾提供選舉結果最新消息，並兼負宣布勝利者的責任。

報道稱，隨着媒體機構數量增加和科技的進步，目前環境與百年前已大不同，但媒體統計、宣布選舉資訊的方法仍然是大同小異。美媒會在投票結束後立即收集地方層級的選舉結果，然後將這些結果整理、核實和報道。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

美國大多數主流媒體1990年聯合創立「全國選舉聯合報道團」（National Election Pool ，NEP），其與票站調查公司Edison Research達成長期合作協議，對選舉結果進行即時更新報導。

報道引述票站調查公司愛迪生研究（Edison Research）創始人兼CEO倫斯基（Joe Lenski）稱，他們所做的報告都是非官方，但數據來源卻都是官方提供。

2024年11月5日，美國總統大選投票日，34 歲的Dustin Ritchie與女兒在威斯康星州（Wisconsin）的票站進行投票。（Reuters）

愛迪生研究在選舉期間會派3,000多名員工到大型州的中央投票站及小鎮投票點，並將結果數據傳送回公司總部。這些數據將被用於建立模型，以便在最初的正式計票結果出來時，幫助媒體判斷是否已可以宣布獲勝者。

報道指，雖然部份媒體的統計方法不盡相同，但大原則是當未統計選票已無法令落後的候選人反超前時，他們就會宣布領先的候選人為獲勝者。