以軍空襲黎巴嫩釀38死54傷　真主黨新領袖：談判不受美大選影響

以色列11月6日空襲黎巴嫩東北部的巴勒貝克（Baalbek），據指至少攻擊40次，造成至少38人死亡、54人受傷。以軍攻勢持續，其後多次空襲貝魯特南郊的真主黨（Hezbollah）據點。



黎巴嫩真主黨新任領袖卡西姆（Naim Qassem）稍早時間發表第二次電視講話，稱只有一件事可以阻止以色列侵略戰爭，那就是戰場。他表示，不相信「政治行動」能結束長達一年多的衝突，並指說美國大選不會對談判帶來影響。

卡西姆稱，仍有可能透過外交手段解決該衝突，但前提是以色列停止在黎巴嫩的軍事行動。他指真主黨已確定談判途徑，當以軍決定停止侵略時，真主黨會通過黎巴嫩政府和黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）進行間接談判，又強調必須充分保證黎巴嫩的主權。

圖為2024 年 11 月 6 日，黎巴嫩貝魯特民眾收看真主黨新任領袖卡西姆（Naim Qassem）的電視講話。（Reuters）

卡西姆強調，真主黨有數以萬計訓練有素的戰士，隨時準備好作為烈士而死。為回應以色列的侵略，真主黨將繼續向以色列發射火箭彈和無人機。