內塔尼亞胡視察邊境 稱堅定回應真主黨力阻捲土重來
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月3日到接近黎巴嫩邊境的地區視察，矢言對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的攻擊予以「堅定回應」，並會力阻真主黨勢力重整。
內塔尼亞胡當日向邊境以軍稱，他需要表明，不管有沒有達成協議，讓北部居民平安回家的關鍵，首先是迫使真主黨撤到利塔尼河（Litani River）以後地區； 其次是任何重整企圖都將成為目標；第三，針對以色列採取的任何行動，以軍都將堅定回應。
另外，以色列軍方表示，超過100枚砲彈3日自黎巴嫩發射到以色列境內，部分遭到攔截。
與此同時，以色列繼續對黎巴嫩和加沙發動攻擊。巴勒斯坦醫務人員表示，以軍3日對加沙的空襲至少造成31人死亡，其中13人死於北部拜特拉希亞（Beit Lahiya）及傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）。
內塔尼亞胡辦公室捲洩密案 涉披露停火談判策略文件美國調整中東部署 撤離航母增派轟炸機抵中東英媒：以軍突襲黎巴嫩 擄走1名真主黨海軍指揮官｜有片伊朗最高領袖：美國和以色列將面臨「毀滅性回應」路透社稱美國要求黎巴嫩宣布對以色列單方面停火 美黎兩國否認