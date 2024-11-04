內塔尼亞胡視察邊境　稱堅定回應真主黨力阻捲土重來

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月3日到接近黎巴嫩邊境的地區視察，矢言對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的攻擊予以「堅定回應」，並會力阻真主黨勢力重整。



圖為2024年11月3日，以色列與真主黨衝突持續，以色列北部Shtula民房受損。（Reuters）

圖為2024年11月3日，以色列與真主黨衝突持續，黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）建築物遭空襲。（Reuters）

內塔尼亞胡當日向邊境以軍稱，他需要表明，不管有沒有達成協議，讓北部居民平安回家的關鍵，首先是迫使真主黨撤到利塔尼河（Litani River）以後地區； 其次是任何重整企圖都將成為目標；第三，針對以色列採取的任何行動，以軍都將堅定回應。

另外，以色列軍方表示，超過100枚砲彈3日自黎巴嫩發射到以色列境內，部分遭到攔截。

與此同時，以色列繼續對黎巴嫩和加沙發動攻擊。巴勒斯坦醫務人員表示，以軍3日對加沙的空襲至少造成31人死亡，其中13人死於北部拜特拉希亞（Beit Lahiya）及傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）。