老鼠肉炒菜影片抖音瘋傳 博主大量收購活鼠轉售 網民憂流入食肆
撰文：ETtoday
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內地短片平台「抖音」上近日有人發文收購大量老鼠，分享飼養老鼠的經驗，並直播處理老鼠肉、用老鼠肉炒菜的過程。
許多網友非常擔憂老鼠肉的流向，害怕已不小心吃下肚。
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根據《上游新聞》報道，收購老鼠的男子在影片中表示，自己主要是在四川、重慶一帶收購老鼠。
從他頻道中的影片可以看到，在一間破舊房子的架子上，竟然有上百隻老鼠跳來跳去的，男子還會餵食老鼠，疑似是在進行養殖。
男子的頻道上還有處理老鼠肉、用老鼠肉炒菜的影片，疑似養殖老鼠之後，將老鼠肉用於食用。
男子透露，自己主要是收購過來暫時養著然後再進行銷售，經過初步處理之後，再銷往沿海地區：
主要是在野外抓了送來的，有養殖的，但養的很少，都是幾十上百隻而已。
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事實上，收購老鼠的不只該名男子，另一名收購者透露，老鼠大多是野外捕捉的，只有少部分是養殖，主要銷往沿海地區，價格最高可以賣到70、80元人民幣一斤。
雖然收購者未明言老鼠肉的用途，但許多網友都擔憂老鼠肉的最終流向，害怕不自覺已吃下了不少老鼠肉。
廣西當地市監部門和衛生監督部門明確表示，根據《食品衛生法》和《傳染病防治法》，老鼠嚴禁作為食品銷售。
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