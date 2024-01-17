英國儲妃凱特接受腹部手術　將留院10至14天

英國肯辛頓宮1月17日稱，威廉王子的妻子、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）按計劃於16日接受腹部手術，手術成功。她將留院10至14天，之後回家休養。



美國雜誌《人物》17日在沒有引述消息的情況下報道稱，據悉有關健康問題並非癌症。

肯辛頓宮稱，凱特現於London Clinic留院。這是一間位於倫敦中部的私家醫院。它自稱是英國最大的、獨立的私家醫院。

肯辛頓宮稱，基於醫生的醫療建議，她料於復活節後恢復履行公職。凱特對些一次公開露面是在聖誕節時，她與家人及王室成員聯袂前往教堂。

肯辛頓宮發聲明稱：

威爾斯王妃對這一聲明將引起關注表示理解。她希望公眾將理解她希望孩子們盡可能保持正常生活的願望，以及她希望其個人醫療資訊保密的願望。

肯辛頓宮引述她說，想就往後的安排須延推後致歉，並期待盡快重返崗位。

她的辦公室稱，只有在「有重要的新資訊可供分享」時，才會提供有關她康復進度的、更新的資訊。

凱特1月9日才慶祝生日，現年42歲。

《人物》稱威廉王子已減少工作，支持剛接受手術的妻子，以及照顧3名子女。他在她留院以及回到溫莎的家之前將暫緩履行公職。

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