以軍襲擊黎巴嫩南部 聯黎部隊5名維和人員受傷
撰文：蕭通
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聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）11月7日發表聲明說，以色列當天對黎巴嫩南部的攻擊，造成5名維和人員受傷。
聲明指出，聯黎部隊的車隊運送新抵達的維和人員時，途經黎巴嫩南部城市西頓（Sidon），當地突遭以色列無人機攻擊，5名維和人員因此受輕傷。
黎巴嫩公共衛生部和該國陸軍司令部同日通報，以色列當天對一輛通過西頓檢查站的汽車發動攻擊，造成車上3人死亡、檢查站3名黎巴嫩士兵亦受傷。
聯黎部隊在聲明中強調，衝突各方有義務避免採取任何危及維和人員或平民的行動，分歧應通過談判解決，而非訴諸暴力。
據黎巴嫩公共衛生部6日公布的統計數據，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突，已在黎巴嫩造成3,050人死亡。隨著黎以衝突不斷升級，近期已有多名聯黎部隊維和人員受傷。
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