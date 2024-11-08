以軍襲擊黎巴嫩南部　聯黎部隊5名維和人員受傷

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）11月7日發表聲明說，以色列當天對黎巴嫩南部的攻擊，造成5名維和人員受傷。



圖為2024年10月26日，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）的車輛，在靠近邊境的Marjayoun行駛。（Reuters）

聲明指出，聯黎部隊的車隊運送新抵達的維和人員時，途經黎巴嫩南部城市西頓（Sidon），當地突遭以色列無人機攻擊，5名維和人員因此受輕傷。

黎巴嫩公共衛生部和該國陸軍司令部同日通報，以色列當天對一輛通過西頓檢查站的汽車發動攻擊，造成車上3人死亡、檢查站3名黎巴嫩士兵亦受傷。

聯黎部隊在聲明中強調，衝突各方有義務避免採取任何危及維和人員或平民的行動，分歧應通過談判解決，而非訴諸暴力。

圖為2024年11月6日，黎巴嫩巴勒貝克（Baalbek）地區城鎮Al-Ain遭到以軍空襲，建築物受損。（Reuters）

據黎巴嫩公共衛生部6日公布的統計數據，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突，已在黎巴嫩造成3,050人死亡。隨著黎以衝突不斷升級，近期已有多名聯黎部隊維和人員受傷。