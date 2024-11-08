尹錫悅民望低迷　金建希變「神隱的她」　韓媒：消瘦一直臥床休息

韓國總統尹錫悅民望低迷，第一夫人金建希同樣爭議不斷，據韓聯社11月8日引述總統辦公室高官指，金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，直至年底在國內也不會有公開活動。另有韓媒10月底也引述來自總統室的消息人士指，金建希消瘦，幾乎一直在官邸臥床休息。



2023年11月21日，英國倫敦，圖為韓國總統尹錫悅與第一夫人金建希訪問英國，英王查理斯三世與卡米拉王后陪同他們遊覽白金漢宮。（Reuters）

尹錫悅在7日的記者會上，透露金建希已停止出席不必要的活動，韓聯社8日指尹錫悅將在11月中旬展開多輪外交，根據他這一方針，金建希將缺席。

外界關注尹錫悅是否因考慮金建希健康狀況而作出此決定，韓國《中央日報》10月28日引述韓國總統室的消息人士指，「聽說金建希瘦了很多，幾乎一直在官邸臥床休息」，也有執政黨消息人士指「金建希的身體狀況非常糟糕」，另有人指「所有的批評都指向她，她的身心怎麼能承受得住」。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希2023年11月20日起一連四天訪問英國（REUTERS）

金建希自成為韓國第一夫人以來一直風波不斷，2024年初又爆出「手袋門」，爆出疑似收受Dior手袋的醜聞，她也捲入涉嫌操縱股價案、干政疑雲等爭議，遭受在野黨派批評外，執政黨內部也對她施予壓力。

韓聯社8日報道，根據消息，尹錫悅夫婦將更換從就任總統之前開始使用的個人手機號碼，將通過正式渠道與總統府外人員溝通。