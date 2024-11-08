以色列球隊鬥阿積士　球迷遇襲10傷62被捕　攻擊者：解放巴勒斯坦

荷蘭阿積士（Ajax）與以色列特拉維夫馬卡比隊（Maccabi Tel-Aviv）的歐霸盃足球賽事11月7日在荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）舉行，但有以色列球迷遭受襲擊，荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）和以色列政府表示譴責。以方稱至少10人受傷。事件中有62人被捕。



以色列駐美大使館8日在社交平台X（前稱Twitter）轉發影片並表示，馬卡比隊球迷在約翰·克魯伊夫體育館（The Johan Cruyff stadium）外遭到襲擊。以色列外交部表示，至少10名以色列公民受傷。

荷蘭警方表示事件中有5人送院，62人被捕。

有以色列球迷在荷蘭阿姆斯特丹遭攻擊，影片顯示有人倒地（影片截圖）

網上影片顯示，有疑似攻擊以色列人的黑衣人高喊「解放巴勒斯坦！」「這就是屠殺兒童的下場！」有數十名穿深色連帽衫的人在街頭奔跑、追逐並圍毆受襲者，有人被攻擊後倒地不起。

荷蘭首相斯霍夫8日在X上發文，表示正與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）保持聯絡，並對以色列公民「在荷蘭遭到反猶太攻擊表示震驚」，稱這一切是完全不可接受的，肇事者將被追查並起訴。

內塔尼亞胡辦公室表示，針對以色列公民的反猶太襲擊是嚴重的，要求加強在荷蘭的猶太人社區安全。

2024年11月8日，荷蘭首相斯霍夫（Dick Schof）在社交平台X上發文對襲擊事件表示關切。（X/ @MinPres）

當地警方表示，儘管該體育場禁止親巴勒斯坦示威者展開抗議活動，賽後仍有57人被捕。比賽結束後球迷在警察掩護下離開球場，卻在市中心發生多宗衝突。