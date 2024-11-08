美國大選日撤換以色列防長：內塔尼亞胡終於等到特朗普

11月5日美國大選當天，以色列也發生政壇巨變：總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以「不信任」為由，撤除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務。

內塔尼亞胡表示，自己與加蘭特在軍事行動上存在重大分歧，雖曾多次嘗試彌合差距，但差距愈來愈大。內塔尼亞胡又批評，問題以一種不可接受的方式讓公眾知悉，且更惡劣的是遭敵人幸災樂禍，並從中獲得很多好處。

而加蘭特也不甘示弱，於當晚召開記者發布會，公開自己被解職的3個原因。

圖為2024 年11 月5 日，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）遭免除職務後召開記者會。（Reuters）

首先是極端正統派入伍問題。加蘭特稱自己絕不允許有關正統派免於入伍的「歧視性、腐敗的法案」獲得通過，「每個人都必須在以色列國防軍服役，並參與保衛以色列的使命」。

再來是人質問題。加蘭特強烈暗示，以色列應該優先考慮達成停火協議，將剩下的101名人質帶出加沙，即使這樣做意味著哈馬斯將能在加沙地帶倖存。「拋棄人質的傷害，永遠無法彌補」 。

最後是究責「阿克薩洪水行動」。加蘭特呼籲政府對去年10月7日的哈馬斯閃擊進行調查，表示需要了解真相並汲取軍事、政治和安全教訓，這是以色列軍隊應對未來挑戰的唯一途徑。

加蘭特接著哽咽表示，保護以色列安全是自己一生使命，但「道德黑暗」已經席捲這個國家。而隨著免職消息曝光，以色列各大城也出現了示威活動，與慶祝特朗普（Donald Trump）當選的標語形成鮮明對比。

顯然，內塔尼亞胡選在美國大選當日動手並非偶然，除了雙方積怨已深外，也帶有一定的政治算計。

圖為2024 年11 月5 日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）免除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務後，以色列特拉維夫有民眾示威。（Reuters）

內塔尼亞胡的政治盤算

首先是內塔尼亞胡的政治考量。從操弄權術的本領來看，內塔尼亞胡無疑是經驗豐富、極具政治手腕的政治人，其領導風格堅定且強硬、善用分化策略和盟友關係來鞏固自己的執政地位，所以能長期掌控以色列政壇並且多次出任總理。但這隻「九命怪貓」近年遭受不少挑戰，其中包括法律糾紛（例如腐敗指控）以及來自不同政治派別的壓力，確保內閣團結和權力於是成為內塔尼亞胡的心病，尤其是在國防這個關鍵領域。

不論是任何時期，國防部長都是以色列安全機構的核心人物，擁有重要的軍事決策權。而加蘭特作為前高級軍事將領，也曾被認為是內塔尼亞胡的忠實支持者，協助他處理巴勒斯坦問題和以色列安全事務。但隨著內外政局變遷，加蘭特逐漸與內塔尼亞胡漸行漸遠，例如早在2023年3月以色列爆發司法改革爭議時，加蘭特就曾因反對強推改革而遭解職，但在民眾群起示威下，內塔尼亞胡只能被迫同意加蘭特復職，不過這不表示兩人嫌隙從此消於無形。

2023年10月加沙戰爭爆發後，加蘭特雖一度服膺內塔尼亞胡領導，但雙方關於人質、停火的分歧持續浮上檯面，而這種分裂明顯衝擊了內塔尼亞胡威信，對後者來說，這無疑是新仇舊恨一起發酵，加蘭特非除不可。因此早在今年9月，以色列各大媒體就已盛傳加蘭特將被解職，只是當時以軍尚未入侵黎巴嫩、加沙戰略泥淖則持續難解，直接撤換防長或許太過難看，所以才拖到今日。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

從內塔尼亞胡的個人視角出發，解僱加蘭特首先可被視作清理內部潛在對手的手段，以確保自己的權力基礎不被削弱，並向其他內閣成員發出明確警告。此外，內塔尼亞胡的領導風格強硬，傾向採取強力措施壓制巴勒斯坦，但加蘭特可能相對保守與慎重，因此才會有今日的「總理防長不同調」場景。而通過撤除加蘭特職位來減少政治掣肘，內塔尼亞胡能更好實現自己的對巴勒斯坦的強硬立場。

而從穩定執政聯盟的視角出發，以色列採取比例代表制、政黨派系林立，往往需要組建多黨聯合政府來取得議會多數。在這種情況下，內塔尼亞胡必須在不同派系間尋求妥協，才能維持執政聯盟的穩定性，例如取悅當今與他共同組閣的極右與宗教小黨們。而加蘭特在國防事務上的務實與安全優先立場，可能與極端小黨的激進主張產生矛盾，這也會在一定程度上強化內塔尼亞胡動手的誘因，以安撫其他激進派系或鷹派勢力。

圖為2024 年11 月5 日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）免除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務後，以色列特拉維夫有民眾示威。（Reuters）

為什麼在美國大選當天動手

而之所以選在美國大選當天動手，內塔尼亞胡應有兩重考量。

首先是對美傳遞自己的強硬立場。眾所周知，美國一向是以色列的最重要盟友，加沙戰爭能打到現在，華盛頓的軍事和外交支持至關重要。而美國兩黨的對以支持雖然總體穩定，拜登（Joe Biden）政府與內塔尼亞胡的關係卻一直相對冷淡，主因在於，相較於特朗普與共和黨，作為民主黨人的拜登還是更注重人權和以巴和平進程，拜登甚至在選前表示，以色列若不開放更多援助進入加沙，美國可能削減對以軍事援助，媒體上甚至一度有「拜登更偏好加蘭特當以色列總理」、「內塔尼亞胡更在等特朗普勝選」等傳言。

從這個背景來看，內塔尼亞胡選在美國大選當日撤換防長，可能意在向美傳遞明確信號：不論誰勝選，以色列都不可能調整現有立場、不會在安全問題上輕易妥協，也不會給加蘭特「更上一層樓」的機會。雖說從結果來看，特朗普旋風橫掃各大搖擺州，但選前民調畢竟還是呈現雙方勢均力敵，內塔尼亞胡恐怕也不能確定特朗普必然當選，所以會有這層擔憂。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

再來是盡可能降低內外政治衝擊。內塔尼亞胡顯然知曉，美國總統大選會是當日的全球媒體關注焦點，與之相比，以色列內部的人事變動恐怕相對無足輕重。選在這天動手，以色列能在最大程度上降低各方的質疑與譴責；而即便最後是賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）勝選，拜登政府也會先專注國內大選結果，對以色列內政的介入程度相對有限。

當然由加蘭特的民間威望來看，內塔尼亞胡此舉不可能船過水無痕，還是會在以色列內部引發輿論風暴。一來加蘭特的「停火換人質」方案確實有不少輿論支持，二來內塔尼亞胡如此行事可能激發部分民眾對於總理操弄權術、用戰爭維持政權的不滿，三來加蘭特與以色列軍方保持緊密聯繫，內塔尼亞胡此舉可能在軍方中引發不安情緒。

圖為2024 年11 月5 日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）免除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務後，以色列北部城市納哈里亞（Nahariya）民眾示威。（Reuters）

特朗普將持續鞏固美以互動

不過整體來說，特朗普勝選還是內塔尼亞胡的一大利多，這也讓撤換防長一事顯得不那麼嚴重。

首先是美以政軍聯盟的再鞏固。在前一任期內，特朗普就曾大力支持以色列，包括將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷、承認耶路撒冷為以色列首都、推動以巴「世紀協議」、促成「亞伯拉罕協議」等多項歷史性舉措，都在國際引發爭議，卻也得到以色列政府和部分民眾的高度讚譽。而特朗普未來再度執政，預計也會重拾類似政策，繼續對以軍援、並以更強硬方式壓制巴勒斯坦，進一步強化美以聯盟。

接著是重申美國在聯合國及國際機構的對以支持。特朗普政府時期，美國就在聯合國和國際場域中頻為以色列站台，反對多項針對以色列的決議。未來特朗普還是會繼續這種政策，強力支持以色列，對聯合國等國際機構的「親巴立場」，有效減輕以色列在多邊外交場合的壓力。當然這種作法拜登政府同樣不缺，只是姿態有些尷尬，特朗普上任將能更加理直氣壯。

2020年9月15日，內塔尼亞胡到白宮與特朗普見面，準備出席簽署與阿聯酋的關係正常化協議。（GettyImages）

再來是確保以色列右翼的政治能量。上一任期，特朗普政府的支持為以色列右翼注入不少能量，內塔尼亞胡也能用種種外交成果說服民眾：壓迫巴勒斯坦、種族隔離都不會影響美以關係，也不會對以阿和解構成干擾。特朗普這次再當選，如果繼續為以色列右翼提供外交與政策支持，內塔尼亞胡或其他強硬派領袖將更有自信，不僅加沙問題不會讓步，也會繼續推行定居點的擴張，並且對內進一步壓制左翼聲音與影響力。

最後是支撐因為戰爭而失血的以色列科技業。美國企業在科技和創新領域的投資對以色列極具戰略意義。特朗普執政後，可能會鼓勵美國企業加大在以色列科技領域的投資，尤其是人工智慧、網絡安全、醫療技術等領域，更多的美國投資將進一步鞏固以色列作為全球創新中心的地位，也能在一定程度上緩衝戰爭影響。

整體來說，撤換加蘭特是內塔尼亞胡長期心之所向，美國大選剛好給了他動手契機；而特朗普的確定勝選，不僅讓這件事顯得無足輕重，也讓內塔尼亞胡有了更強硬底氣，並讓加沙和平變得更加遙遙無期。