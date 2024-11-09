特朗普當選｜美國多州非裔民眾收種族主義短訊　FBI展開調查

美國總統大選結果已塵埃落定。綜合外電報道，美國多州非裔民眾近日收到牽涉種族主義的手機短訊，信息聲稱他們已被選中，需要前往就近的農場「摘棉花」，暗示國家已回到南北戰爭前的黑奴時代。聯邦調查局（FBI）發聲明指正就事件展開調查。



社交媒體上有大量美國民眾分享收到的種族主義短訊：

英國《衛報》11月8日報道，前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）5日勝選後僅數小時，美國各地的非裔民眾接連收到種族主義的手機短信，告訴他們已被「選中」去採摘棉花，需要到」就近的種植園」報到。

候任總統特朗普的發言人向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他的競選團隊與這些短訊毫無關聯。

據《衛報》的報道，來自阿拉巴馬州（Alabama）、南卡羅來納州（South Carolina）、佐治亞州（Geogia）、紐約州（New York）、新澤西州（New Jersey）、內華達州（Nevada）、華盛頓和其他州份的非裔美國人表示收到了這些短訊。他們當中有不少是成年人和大學生。

據報道，聯邦調查局和州檢察長已就事件展開調查。

聯邦調查局在社交媒體撰文表示：「FBI留意到有人向全國各地的民眾發送帶有攻擊性和種族主義的手機短信，並正就此事與司法部和其他聯邦部門保持緊密聯繫。」

報道指，暫時未清楚發放大量短信的「幕後黑手」身份、發送者動機，以及他們如何獲得大量非裔美國人的電話號碼，但從社交媒體上的貼文可見有大量民眾收到短信。