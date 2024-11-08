特朗普當選｜「移居加拿大」迅速成網上熱搜　一日暴增9900%

美國大選11月6日落下帷幕，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最終獲勝，成功二主白宮。互聯網隨即掀起一個熱搜關鍵詞，「移居加拿大」（Move to Canada）在Google Trends的搜尋量較前一日爆增9900%，或多少反映部份美國人有意移居加拿大。



由Google搜索趨勢可見，從5日晚上7時至6日晚上7時，「移居加拿大」（how to move to Canada）的搜尋熱度由1爆增至最高峰100，隨後滑落，同比增長9900%。

圖為關鍵詞「移居加拿大（Move to Canada）」11月1日至7日在美國Google Trends上搜尋熱度的趨勢變化圖，該詞的搜尋熱度在6日晚7時達到最高峰100。（截圖自Google Trends）

其他相關熱搜還包括「如何從美國移民到加拿大」（how to immigrate to canada from us）、「加拿大最適合居住的地方」（best places to live in Canada）及「如何獲得加拿大簽證」（how to get a visa for Canada）。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

加拿大媒體CTVNews分析指，這波熱搜潮主要來自傾向自由派的的民主黨重鎮，如佛蒙特州（Vermont）、緬因州（Maine）和明尼蘇達州等地。

不過，今次搜尋量激增並非新鮮事，過往每當美國大選格外激烈時，都有機會出現類似的情況，例如2016年特朗普勝選後，「如何移居加拿大」的搜尋量在一天內暴增至少700%，就連加拿大移民網站的流量也創新高。

上月底，加拿大剛宣布了新的移民措施， 2025年的移民人數將從50萬縮減至39.5萬，減幅高達21%。