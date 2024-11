特朗普當選｜「移居加拿大」迅速成網上熱搜　一日暴增9900%

美國大選11月6日落下帷幕,共和黨籍總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)最終獲勝,成功二主白宮。互聯網隨即掀起一個熱搜關鍵詞,「移居加拿大」(Move to Canada)在Google Trends的搜尋量較前一日爆增9900%,或多少反映部份美國人有意移居加拿大。



由Google搜索趨勢可見,從5日晚上7時至6日晚上7時,「移居加拿大」(how to move to Canada)的搜尋熱度由1爆增至最高峰100,隨後滑落,同比增長9900%。

圖為關鍵詞「移居加拿大(Move to Canada)」11月1日至7日在美國Google Trends上搜尋熱度的趨勢變化圖,該詞的搜尋熱度在6日晚7時達到最高峰100。(截圖自Google Trends)

其他相關熱搜還包括「如何從美國移民到加拿大」(how to immigrate to canada from us)、「加拿大最適合居住的地方」(best places to live in Canada)及「如何獲得加拿大簽證」(how to get a visa for Canada)。

2024年11月5日,美國密歇根州,圖為特朗普在競選集會上發表講話,他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。(Reuters)

加拿大媒體CTVNews分析指,這波熱搜潮主要來自傾向自由派的的民主黨重鎮,如佛蒙特州(Vermont)、緬因州(Maine)和明尼蘇達州等地。

不過,今次搜尋量激增並非新鮮事,過往每當美國大選格外激烈時,都有機會出現類似的情況,例如2016年特朗普勝選後,「如何移居加拿大」的搜尋量在一天內暴增至少700%,就連加拿大移民網站的流量也創新高。

上月底,加拿大剛宣布了新的移民措施, 2025年的移民人數將從50萬縮減至39.5萬,減幅高達21%。