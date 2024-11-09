特朗普當選｜美國女性發起4B運動　拒戀愛、性行為、婚姻和生育

美國總統大選已塵埃落定，但圍繞選舉的爭議卻餘波未了。綜合美國媒體報道，網上湧現美國女性為抗議特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選總統，在社交媒體上呼籲女性加入「4B運動」（4B Movement），報復票投共和黨的男性選民，表示要在未來4年，透過不戀愛、不發生性行為、不結婚、不生育，捍衛女性的身體自主權。



特朗普勝選後，美國社交媒體上有女性表示要透過加入4B運動，捍衛女性身體自主權：

英國《衛報》11月7日報道，「4B運動」（4B Movement）源自於韓國，當地因為發生多宗透過隱蔽鏡頭偷拍女性使用公共洗手間，然後在網上轉賣影片圖利的事件，觸法女性大規模上街抗議，4B運動其後演變成反抗父權社會和厭女情結的運動。

韓國2018年出現連場示威，抗議偷拍問題（Getty Images）

4B代表4個發音以「bi」為首的韓文單詞，意指女性透過不戀愛（biyeonae）、不發生性行為（bisekseu）、不結婚（bihon）、不生育（bichulsan），以重新定義性別權力的平衡。

特朗普擔任總統期間（2016-2020），曾任命多名保守派最高法院大法官，過往曾多次對最高法院成功推翻保障婦女墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）表示自豪。

不少民主黨支持者都將今屆總統大選，視為對墮胎權和保障婦女權利的一場公投。

在副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）敗選後，不少女性選民都大表失望，並在社交媒體發布影片，要透過加入4B運動，懲罰那些投票支持特朗普的男性選民。

一名白人女子上傳影片表示：「美國女性是時候加入4B運動，如果男性不尊重我們的身體，他們也別指望可以接近我們的身體。」

自共和黨候選人特朗普（Donald Trump）11月5日勝出大選後，美國網上有女性表示為抗議特朗普當選，將加入4B運動（4B Movement）。該運動源於韓國，代表4個發音以「bi」為首的韓文單詞，意指女性不戀愛（biyeonae）、不發生性行為（bisekseu）、不結婚（bihon）、不生育（bichulsan）。（X@chrissturnsgf，@ScarletWidow901）

另一名白人女子則指：「身為美國女性的一份子，我昨晚與支持共和黨的男友分手，並正式加入4B運動。」