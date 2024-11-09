英媒：特朗普邀請萊特希澤再任貿易代表
撰文：王海
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英國媒體11月8日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報已邀請萊特希澤（Robert Lighthizer）再度出任美國貿易代表。特朗普據報
英國《金融時報》引述多名熟悉特朗普過渡團隊的消息人士報道, 儘管萊特希澤曾遊說擔任商務部長，特朗普最終決定邀請他回爐擔任貿易代表。
萊特希澤是特朗普第一任期內, 與中國展開貿易戰, 以及與墨西哥和加拿大重新磋商《北美自由貿易協定》（North American Free Trade Agreement，NAFTA）的領軍人物。
據報道，萊特希澤也曾表示有興趣擔任財政部長，但這個職位很可能會讓給一位來自金融界別的人士，有力競爭者包括對衝基金經理Scott Bessent和保爾森（John Paulson）。
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