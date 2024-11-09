英媒：特朗普邀請萊特希澤再任貿易代表

英國媒體11月8日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報已邀請萊特希澤（Robert Lighthizer）再度出任美國貿易代表。特朗普據報



英國《金融時報》引述多名熟悉特朗普過渡團隊的消息人士報道, 儘管萊特希澤曾遊說擔任商務部長，特朗普最終決定邀請他回爐擔任貿易代表。

2024年11月5日，美國密歇根州，圖為特朗普在競選集會上發表講話，他翌日宣布在2024年美國總統大選中獲勝。（Reuters）

萊特希澤是特朗普第一任期內, 與中國展開貿易戰, 以及與墨西哥和加拿大重新磋商《北美自由貿易協定》（North American Free Trade Agreement，NAFTA）的領軍人物。

2022年7月26日，美國前貿易代表萊特希澤 （Robert Lighthizer）在華盛頓，出席由美國優先政策研究所（America First Policy Institute）舉行的美國優先議程峰會（America First Agenda Summit）。（Reuters）

據報道，萊特希澤也曾表示有興趣擔任財政部長，但這個職位很可能會讓給一位來自金融界別的人士，有力競爭者包括對衝基金經理Scott Bessent和保爾森（John Paulson）。

特朗普自5日勝選後，正密鑼緊鼓籌組新政府團隊。

特朗普7日宣布首個內閣任命，其競選經理Susie Wiles將出任白宮幕僚長。