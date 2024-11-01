咖啡飲錯恐致癌　專家教2招避免　搭配這些食物增香味又穩定血糖

不少人習慣早上來一杯咖啡，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，咖啡雖然被列在2A致癌物，但只要避開致癌地雷，適量飲用並不會危害健康。她也分享自己特別喜歡喝黑咖啡搭配肉桂和黑朱古力，不僅能凸顯咖啡的香度，肉桂也具備胰島素平衡的作用。



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譚敦慈在節目《醫點不誇張》指出，咖啡過去被列為2A致癌物，其中一個原因是「喝太燙」，只要溫度高於65度C的熱湯、熱茶、熱咖啡，都含有致癌物。因此譚敦慈提醒，民眾喝咖啡前，可以先用手去摸杯子：

「不會覺得燙就可以喝。」



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咖啡的另一個致癌原因是「丙烯醯胺」，譚敦慈分析，淺烘焙的咖啡豆「丙烯醯胺」比較高，中烘焙開始下降，到重烘焙的時候幾乎都沒有了，「綠原酸」也會減少。譚敦慈呼籲，如果選擇「綠原酸」比較高的淺烘焙咖啡豆，要限量飲用：

「就一天大概是2杯的話，其實比你吃薯片得到的丙烯醯胺少很多。」



譚敦慈表示，沖泡型的即溶咖啡「丙烯醯胺」會比較高，但如果是自己磨豆煮的咖啡，「丙烯醯胺」會比較低，且沖泡時建議使用濾紙，可以濾掉一些油脂。

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譚敦慈指出，早上10點之後才喝咖啡，提神效果會是最好，因為早上10點前「可體松」比較高，10點之後會漸漸降低。假如早上10點開始喝咖啡，咖啡因大概需要30~40分鐘後開始作用，且會長達9個小時。

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譚敦慈提到，一般人喜歡喝黑咖啡配甜品，其實這個方式是不好的。譚敦慈推薦牛油果、香蕉、肉桂、檸檬，可以跟咖啡一起喝。比方說，擠一點檸檬汁在咖啡裡面，可以加入長壽的荷爾蒙；至於牛油果有抗發炎的作用。

另外，咖啡加肉桂雖然可以讓血糖胰島素比較平穩，但是譚敦慈提醒糖尿病患者，這樣吃：

「沒有治療效果，不可以取代藥物。」



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