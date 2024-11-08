生死時速！巴士司機「開車途中倒地死亡」　售票員急接軚盤救全車

印度一名司機駕駛巴士時突然發病，整個人倒在駕駛座上，車子因此失去控制撞向前方車輛，車上乘客驚慌接過方向盤，才終於把巴士停駛。



雖然車上乘客沒有受傷，可是司機已經死亡。

奇洛李維斯主演電影《生死時速》中，也出現巴士司機中槍倒下、女乘客接過軚盤駕駛的情節。（《Speed》劇照）

奇洛李維斯主演電影《生死時速》中，也出現巴士司機中槍倒下、女乘客接過軚盤駕駛的情節。（《Speed》劇照）

奇洛李維斯主演電影《生死時速》中，也出現巴士司機中槍倒下、女乘客接過軚盤駕駛的情節。（《Speed》劇照）

巴士無人駕駛並已擦撞其他車輛 售票員千鈞一髮接軚盤救全車（點圖放大瀏覽）：

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事件6日上午11時左右發生在邦加羅爾市區，任職於邦加羅爾大都會巴士公司（BMTC）的40歲司機庫馬（Kiran Kumar），當天駕駛巴士從內爾芒格阿拉（Nelamangala）出發，預計前往達薩納普拉（Dasanapura）區時突然發病。

從監視器畫面中可看到，庫馬正在駕駛巴士，看起來沒有任何異狀，然而駕駛一段時間後他整個人突然往前傾，接著便往旁邊倒下去。

庫馬昏迷後，無人駕駛的巴士繼續往前行駛，擦撞向前方車輛後也沒有停止，仍高速往前開。

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正當車上乘客嚇入恐慌時，幸好車上售票員奧巴萊許（Obalesh）立即跳到駕駛座上、接過方向盤，最後成功把巴士安全停下來。

奧巴萊許雖然立即幫忙把庫馬送醫，可是被醫生宣布已經死亡。

巴士公司表示，庫馬是死於心臟病發作，已拜訪慰問家屬，並提供一筆賠償金。

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