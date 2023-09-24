UFO迷寶藏！美國悄悄發布UAP證據：戰機無法擺脫「神秘球體」騷擾

美國海關及邊境保衛局（CBP）被發現已在8月上載大量不明空中現象（UAP，Unidentified Anomalous Phenomena）資料。



美國針對成立「全領域異常現象解決辦公室」（All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO），眾議院更在7月舉行聽證會。看似與UAP無關的美國海關及邊境保衛局（CBP）近期悄悄上載10部影片以及多達389頁不明飛行物體調查文件。

▼美國UAP愛好者本週發現CBP在沒對外說明的情況下，8月9日上載大量UAP資料。由美軍拍攝的影片可見，UAP以奇特的、螺旋的飛行模式騷擾A-10攻擊機；

▼另一部影片顯示，另一個漂浮的球狀物體則懸浮在一輛16X16超重型軍用貨車附近。它們的飛行能力遠超現有飛行器：

美國防部前高級官員梅隆（Chris Mellon）就此回應，稱這些資料有助於讓大眾了解「我們的部隊在世界各地遇到的情況」，指出國防部每月在全球範圍都會收到50至100份相關報告，強調「這是必須認真看待的國安問題」。

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