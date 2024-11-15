香港中美論壇｜謝峰：中美合作非零和遊戲　打台灣牌只會引火燒身

由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2024」首日會議周五（15日）在香港瑞吉酒店舉行，中國駐美大使謝鋒、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）通過視像發言，2人均強調中美關係的重要性、複雜性。謝鋒認為，中美合作在過去帶來巨大好處，未來應聚焦共同關心的事項，雙方對抗只會帶來動盪、分裂與災難。；伯恩斯則表示，中美合作有助雙方更好管控雙邊關係，但中美本質屬競爭關係，料未來將貿易、經濟科技、價值、南海等地區局勢方面持續競爭。



本次中美論壇為期兩天，以「回顧與展望」為主題 ，隨着美國大選結果塵埃落定，中美關係成外界焦點。受邀出席論壇的美國前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）就強調，未來中美兩國必須找到方法重歸於好（put the relationship back on track）， 只有這樣才是對各國，人民、商業與世界穩定最有利。

謝鋒在論壇中發言稱，「在美國大選落下惟幕之際，本次論壇以回顧與展望為主題恰如其分」，中美多年來走過一條「不平凡」的道路， 為兩國和全世界帶來巨大的好處。歷史證明，中美合作能夠「辦成事、辦好事、辦大事」；相反，中美對抗則會為兩國，乃至全世界帶來「大動盪、大分裂和大災難」。

他指出，「向前看中美關係又站在歷史的新起點」，兩國關係何去何從，將成為國際要點。中國沒有超越美國的規劃，美國也不要有打壓中國的打算，雙方應尊重彼此的核心利益，而台灣問題就是中國最重要的核心利益，「美國打台灣牌只會引火燒身」，盼美方一個中國原則和中美三個聯合公報。中美相互尊重、和平共處才是面向未來的正確方法。

2024年11月15日，由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2024」首日會議在香港瑞吉酒店舉行，中國駐美大使謝鋒通過視像發言，2人均強調中美關係的重要性、複雜性。（毛詠琪攝）

他最後指出雙方應關注共同利益，減少負面因素的影響，中美合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，「不是一方吃虧一方佔便宜的單行道」。中方對話的大門始終敞開，雙方絕對可以通過平等協商，尋求解決辦法。他歡迎兩國人民「多來往、多交流」，中方願同美國做夥伴、做朋友，希望美方與中方相向而行。

伯恩斯在緊接其後的視像發言中則表示身在北京，很遺憾因事忙未能親身出席論壇。他強調，中美關係根本上屬競爭性質，「兩國在接下來多年絕對會進行激烈的競爭」。不過他重申，美國無意與中國全面脫鈎，相反，雙方現在關係更「緊密」，更能負責任地管控雙方關係。

過去18個月，中美雙方進行了多次密切的高層溝通，旨在恢復雙方的交流與合作。中美雙方在氣候變化、軍事溝通等領域達成了一些合作共識，雙方還建立多個工作組，促進經濟合作。伯恩斯認為上述雙邊互動有助降低中美爆關發衝突的機會。

2024年11月15日，由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2024」首日會議在香港瑞吉酒店舉行，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）通過視像發言，2人均強調中美關係的重要性、複雜性。（毛詠琪攝）

伯恩斯指，美國將捍衛南海自由航行、及地區盟友，並呼籲中方和平解決台灣問題。另外，目前中國在知識產權、技術轉移方面仍然對美國企業不利，中方對國內產業的進一步補貼，更是嚴重削減美國工業商和工人的利益。

在展望2025年方面，他提到，美國駐華團隊將協助候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）處理與中方的複雜關係，並強調自己很自豪美國人民能在大選中行使神聖的投票權，「投票權是美國民主的基礎，而我們的民主是全世界最好、最正義的政治制度。」

中美交流基金會是獨立非政府組織，由香港前特首董建華於2008年為促進中美關係發展創建，本屆論壇還邀請了塞爾維亞前總統塔迪奇（Boris Tadic）、阿里巴巴集團主席蔡崇信、中共中央對外聯絡部副部長陸慷等中美關係領域的重要人物出席發言。