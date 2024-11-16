尼爾布殊：共和黨核心原則被取替　已成效忠特朗普的政黨

香港中美論壇周五(15日)於灣仔瑞吉酒店舉行，喬治布殊美中關係基金會創辦人兼主席尼爾布殊（Neil Bush） 在論壇期間接受香港01訪問，他預期特朗普上台後一開始便會大力推行反華政策, 而他在第二任期任命對自己忠誠的共和黨人, 不獲任命的建制派共和黨人可能會被邊緣化, 如今的共和黨很多核心原則已改變, 變成效忠特朗普的政黨。



尼爾布殊第一次訪問中國是在1975年, 當時其父親老布殊（George W.H. Bush）擔任美國駐北京首席聯絡官，尼爾布殊自此到訪過中國多達150次, 是推動過去中美雙邊關係發展的重要一員。

他認為，特朗普迅速任命了新班子可見，對他忠誠是首要條件，任命一些公開支持他或對他言聽計從的人，包括分別獲任命為國務卿及國家安全顧問的魯比奧（Marco Rubio）及沃爾茲（Michael Walz）。「可悲的是，他挑選了兩位對中國政策有巨大影響力的人，這兩位人都是眾所周知的鷹派、反華言論非常尖銳，他們會強調，而且我認為他們一開始就會積極推行反華政策。」

獲特朗普任命為國務卿的佛州參議員魯比奧對華立場強硬。（Reuters）

不過，尼爾布殊認同特朗普是熱衷於做交易的人，而且不顧他人反對，不排除會跟中國國家主席習近平達成某種重大協議，迫使其他對華鷹派跟隨。

就着特朗普或對華大幅增加關稅，他直言，要對所有來自中國的產品徵收 60% 的關稅是一個瘋狂的想法。「特朗普認為關稅能幫助我們，你知道，在美國創造更多的就業機會。這不會創造更多的就業機會。如果工作機會流向任何地方，都會流向柬埔寨、越南、沙特阿拉伯，而不是美國。」

因此，他希望（Elon Musk）馬斯克能促成中美雙方重新建立關係，讓兩國關係重新走上軌道，「我希望馬斯克聰明、睿智、正派的人，他在中國有深厚的人際關係，能幫助緩和美國政府的做法。事實上，他是最有希望改善中美關係的人。」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為認為是特朗普（Donald Trump）第二任期, 促成中美協議的重要成員。（Reuters）

尼爾布殊認為，一國總統或領袖，對於人們對於另一國家的印象有着很大的影響。「在我父親擔任總統時，他對中國的看法非常正面，對中國持開放態度。中國是他首批訪問的國家，當時美國人對中國有好感。」

他續指，過去約八年，美國陷入一種反華情緒，政客對於中國的說法較負面，八成美國人對中國持負面印象。他認為如果特朗普擁抱中國，跟中國合作，兩國關係會欣欣向榮。

共和黨過去的價值觀是，減少支出、減少赤字、參與世界、自由貿易或開放貿易、全球化、多邊主義，諸如此類。所有這些核心原則現在都被取替了，它不是共和黨，而是效忠特朗普的政黨。 尼爾布殊

共和黨定再度入主白宮，而且迎來全面執政局面。但這位布殊家族成員卻慨嘆，共和黨已有翻天覆地改變。一些昔日高調批評特朗普的行為及政策的建制派，如今卻變臉「百分百支持特朗普」，魯比奧正是例子之一。

尼爾布殊認為傳統的共和黨人，包括布殊家族都十分重視品格（character）。「共和黨過去的價值觀是主張減少支出、減少赤字、參與世界、自由貿易或開放貿易、全球化、多邊主義，諸如此類。所有這些核心原則現在都被取替了，它不是共和黨，而是效忠特朗普的政黨。」;「那些還沒有對特朗普阿諛奉承的共和黨建制派，可能只能坐冷板凳（sit on the sidelines）一段時間。」

1989年2月，時任美國總統老布殊(George H. W. Bush)訪華, 國家領導人鄧小平款待。(George Bush Presidential Library and Museum)

布殊家族長年作為中美關係主要推手，記者最後問及，尼爾布殊如何看待華盛頓「知華派」被標籤作「親中派」的問題。尼爾布殊指自己稱不上是「中國專家」，但到訪過中國超過150次，跟父親老布殊都非常了解中國，作為一名商人及喬治布殊美中關係基金會主席，一直在努力讓中國人和美國人走到一起，自己對華立場持溫和立場，卻被指是中共傀儡。

「這有點瘋狂，我不是共產主義者。我曾經是共和黨人，我愛我的國家，我理解我的國家從與中國的關係中受益。但在我有生之年看到這一切被撕毀，這真是令人震驚。」他說。