新西蘭毛利族議員反對爭議修正案　議事堂內即席跳傳統戰舞｜有片

新西蘭國會正辯論備受爭議的《懷唐伊條約》修正案，毛利族（Maori）原住民議員11月15日在議事堂內即席跳傳統戰舞哈卡（Haka），表達對修正案的不滿。



在影片中，毛利族議員Hana-Rawhiti Maipi-Clarke一邊高唱毛利族傳統歌曲，一邊撕毀修正案文件，以表達抗議，她之後與其他原住民議員一起走到議事堂中央跳傳統戰舞哈卡。

新西蘭毛利族原住民議員走到議事堂中央跳傳統戰舞哈卡，表達對修正案的不滿。（影片截圖）

據新西蘭傳媒報道，由於議員跳舞導致會議暫停，議長宣告休會20分鐘，Hana-Rawhiti Maipi-Clarke因此事遭禁止進入議事堂24小時，也會失去1天工資。

《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi）為1840年由英國王室代表與毛利酋長之間達成的協議，涉及主權、統治權等議題。

備受爭議的修正案由新西蘭行動黨（Act）黨魁西摩（David Seymour）提出，行動黨屬執政聯盟政黨之一，主張有必要在法律上定義1840年《懷唐伊條約》的原則，稱該條約對於新西蘭的種族關係至關重要。

毛利族群擔心修正案會削減他們的權益。

執政聯盟支持修正案一讀通過，提交給特別委員會展開為期六個月的審議，但領導執政聯盟的新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）也已經表態，執政黨國家黨會在二讀時否決修正案，認為法案有「分裂性」。