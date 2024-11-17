習近平出席領導人會議發表講話　宣布中國將主辦2026年APEC峰會

央視新聞11月16日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議。習近平在會議上宣布，中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。



新華社同日報道，習近平表示很高興時隔8年再次來到美麗的「花園之都」利馬，與大家共商亞太合作大計。感謝博魯阿爾特總統（Dina Boluarte）和秘魯政府為這次會議作出的周到安排。

幾十年來，亞太經合組織帶動亞太地區實現大發展、大繁榮、大融通，助推亞太成為全球經濟最具活力板塊和主要增長引擎。當前，世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。我們要團結協作，勇於擔當，全面落實2040年布特拉加亞願景，推動構建亞太命運共同體，努力開創亞太發展新時代。為此，我願提出以下建議。

一是構建開放融通的亞太合作格局。我們要堅持多邊主義和開放型經濟大方向，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，充分激活亞太經合組織作為全球經貿規則「孵化器」的作用，着力推進區域經濟一體化和互聯互通，拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，促進亞太和世界經濟循環。建設亞太自由貿易區是區域經濟一體化的宏偉願景，關乎亞太長遠發展繁榮。10年前，亞太經合組織北京會議作出啟動亞太自由貿易區進程的歷史性決定。今天，我們將通過亞太自貿區建設新的指導文件，相信這將為推動亞太開放型經濟發展注入新動力。

開放是中國式現代化的鮮明標識。中國堅持以開放促改革，主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開放，將推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。中方堅持高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，積極推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》進程，簽署中國－秘魯自由貿易協定升級議定書，實質性結束中國－東盟自由貿易區3.0版升級談判，願同有關各方探索商談數字和綠色領域貿易協定，持續擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。

二是培育綠色創新的亞太增長動能。我們要牢牢抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿領域加強交流合作，營造開放、公平、公正、非歧視的創新生態，推動亞太地區實現生產力躍升。要堅持生態優先、節約集約、綠色低碳發展，推進經濟社會發展全面綠色轉型，建設清潔美麗的亞太。要着力推動數碼化綠色化協同轉型發展，塑造亞太發展新動能新優勢。

中國正在因地制宜發展新質生產力，深化同各方綠色創新合作。中方將發佈《全球數據跨境流動合作倡議》，願同各方深化合作，共同促進高效、便利、安全的數據跨境流動。中方在亞太經合組織提出貿易單證數碼化、綠色供應鏈能力建設、人工智能交流對話、糧食產業數碼化等倡議，為亞太高質量發展貢獻力量。

三是樹牢普惠包容的亞太發展理念。我們要用好亞太經合組織平台，加強經濟技術合作，加大對發展中經濟體和弱勢群體的支持，共同做大並分好經濟發展「蛋糕」，讓更多經濟體、更多民眾共享發展成果。今年，秘魯積極推動非正規經濟向正規和全球經濟轉型合作，同中國以人為本、促進社會公平正義、增進人民福祉的發展理念高度契合，中方對此表示歡迎。中方將在亞太經合組織推進提高居民收入、促進中小企業集群式發展等倡議，助力亞太經濟普惠包容發展。

中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民。

改革開放是中國和世界共同發展進步的歷史進程。幾個月前，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。全會提出300多項重要改革舉措，就構建高水平社會主義市場經濟體制、推動經濟高質量發展、擴大高水平對外開放、提高人民生活品質、建設美麗中國等各領域作出系統佈局。中國發展將為亞太和世界發展提供更多新機遇。

中國古人說，「己欲立而立人，己欲達而達人」。拉美也有句諺語，「唯有益天下，方可惠本國」。中方歡迎各方繼續搭乘中國發展快車，同中國經濟共同發展，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。