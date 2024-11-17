習近平晤拜登　稱中美應繼續探尋正確相處之道　為世界提供正能量

新華社11月16日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面。



2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

據報道，習近平表示很高興能夠再次與拜登總統見面。過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在他們二人領航把舵下，也開展了卓有成效的對話和合作，總體實現了穩定。

習近平指，中美關係的發展歷程，也印證了中美建交45年來的經驗和啟示。如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。

當今世界動盪不安、衝突頻發，新老問題交織共振，人類面臨前所未有的挑戰。大國競爭不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。新一輪科技革命和產業變革方興未艾，「脫鈎斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。「小院高牆」不是大國作為，開放共享才能造福人類。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

習近平認為，作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係穩定發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美雙方要從兩國人民福祉和國際社會共同利益出發，作出明智選擇，繼續探尋兩個大國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存。

美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡，造福兩國人民。