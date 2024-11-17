特朗普拒提前會見石破茂 分析：沒像安倍一樣「破例」安排
撰文：官祿倡
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正在秘魯參加亞太經合組織（APEC）會議的日本首相石破茂11月16日表示，與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的提前會面未能成事。特朗普團隊則解釋，特朗普正式上任前會見外國領導人是有違法例。亞洲通訊社社長徐靜波分析，特朗普在上次上任前亦會見了安倍晉三, 但今次未有為石破茂「破例」。
徐靜波17日分析，日美同盟牢固，因日本身處亞太地區，被視為美國全球戰略的重要組成部份。特朗普首個任期與安倍關係密切，石破茂亦想師從安倍，即提前在對方正式上任前加強私人關係。但今次他這一信心將受打擊，日本不是唯一，石破茂更不是唯一。
特朗普團隊以有違美國法律與應付不及太多領導人的拜訪回絕，引起外界關注，因他首個任期上任前，即2016年11月17日，就已破例會見時任日本首相安倍晉三，今次更在11月14日於海湖莊園會見首個外國總統——阿根廷總統米萊（Javier Milei）。
石破茂原計劃在出席APEC峰會後，順道前往美國與特朗普會面，他出訪前指，自己曾與特朗普通話，雙方約定盡早會面，但如今這一打算卻隨特朗普的回絕而破滅。
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